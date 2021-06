Le RAPLIQ salue l'initiative de la Ville de Montréal et l'Agence de mobilité durable

MONTRÉAL, 21 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis le temps que le RAPLIQ réclamait cette mesure, la Ville de Montréal, sagement influencée par l’Agence de Mobilité durable, M. Laurent Chevrot, sans oublier notre vis-à-vis, M. Sylvain Sauvageau, a annoncé ce matin que les zones de débarcadères pour personnes handicapées devront demeurer disponibles en tout temps, pour l’embarquement et le débarquement de personnes à mobilité réduite (PMR). Les mêmes mesures que pour les stationnements réservés pour PMR s’appliqueront dorénavant.



Désormais, si un automobiliste se stationne dans un de ces espaces réservés, le montant de la contravention passera de 79 $ à 309 $ + les frais de remorquage.

« C’est vraiment une décision à la hauteur de nos espérances » s’exclame Steven Laperrière, directeur général du RAPLIQ.

« L’Agence et la Ville de Montréal se sont vraiment mises à notre place et ça depuis le temps qu’on le revendique, c’est extrêmement apprécié! C’est un grand pas vers l’inclusion sociale » exulte Linda Gauthier, présidente de l’organisme.

Nous tenons à saluer l’ouverture et les efforts de Mme Nathalie Goulet et M. Éric Alan Caldwell, tous deux membres du Comité exécutif de la Ville de Montréal.

Comme quoi les revendications du RAPLIQ ont été entendues et les mesures mises en place sont tout à fait pertinentes.

Pour informations :

Linda Gauthier

Présidente

(514) 656-1664 Steven Laperrière

Directeur général

(514) 836-6376



À propos du RAPLIQ :

Le RAPLIQ est un organisme panquébécois qui appuie et accompagne les personnes en situation de handicap victimes de discrimination à défendre et revendiquer leurs droits et à en faire la promotion en visant l’éradication de cette discrimination trop souvent faite à leur égard.