Le RCS Mobile Business Messaging Cloud de Mavenir réalise l'interconnexion entre Telefónica, Vodafone et Deutsche Telekom Germany

Mavenir, le seul fournisseur de logiciel réseau « cloud-native » de bout en bout de l’industrie, et un chef de file de la messagerie et des Rich Communication Services (RCS), a annoncé aujourd’hui que son RCS Mobile Business Messaging Cloud en Europe avait réalisé une interconnexion RCS pair-à-pair (P2P) avec les réseaux de Telefónica (BME : TEF), Vodafone (OTCMKTS : VODPF) et Deutsche Telekom Germany.

Il s’agit de l’une des plus importantes interconnexions d’opérateur RCS réalisées à ce jour, avec un marché potentiel estimé à plus de 158 millions d’abonnés mobiles susceptibles d’évoluer vers le RCSdans 13 pays. Cela inclut 3 marchés Telefónica, 13 marchés Vodafone et Deutsche Telekom Germany, ainsi que d’autres opérateurs.

Avec trois opérateurs de réseau mobile (ORM) actuellement en cours de déploiement, couvrant jusqu’à 40 millions d’utilisateurs susceptibles d’évoluer vers RCS, le Mobile Business Messaging Cloud de Mavenir est l’un des plus importants services dans le cloud RCS sur le marché avec interconnexion.

Ces interconnexions permettent aux ORM de choisir le Mobile Business Messaging Cloud de Mavenir pour éliminer les complexités techniques et les coûts d’interconnexion avec d’autres ORM dans leurs régions d’exploitation et leur permet de se concentrer sur les modalités commerciales.

« L’interconnexion avec ces partenaires a nécessité un niveau d’expertise et des efforts considérables de toutes les parties. Nos équipes d’ingénierie et d'exploitation ont travaillé en étroite collaboration avec leurs pairs chez Vodafone, Telefónica et Deutsche Telekom. Ce fut un effort d’équipe, avec une grande volonté de participer de toutes les parties à la table, ce qui s’est révélé dans les résultats », a déclaré Guillaume Le Mener, VPS, mobilité d'entreprise, chez Mavenir. « Ce jalon ouvre la voie à une intégration et une participation futures accélérées et simplifiées des ORM. »

Le Mobile Business Messaging Cloud de Mavenir est une implémentation RCS Business Messaging (RBM) Software-as-a-Service (SaaS) — exploitée par Mavenir— qui permet aux ORM de fournir facilement des services de messagerie RCS grand public et professionnels. La solution cloud inclut les cœurs RCS et IMS et les contrôleurs de session en périphérie (SBC) et les pare-feux nécessaires pour la messagerie P2P RCS, ainsi que la couche MaaP (Messaging as a Platform) pour fournir une messagerie d’entreprise d’application à personne (A2P) et de personne à application (P2A) aux utilisateurs, et notamment des expériences chatbot et des services de messagerie d’entreprise avancés.

La solution RCS de Mavenir, pleinement conforme à Universal Profile 2.0, prend en charge des fonctionnalités de messagerie mobile améliorées telles que la discussion de groupe ouverte, la livraison, la frappe en cours, les notifications de lecture, le transfert d’images et de fichiers, et les messages audio/vidéo pour les communications P2P. Elle prend également en charge le format Rich cards et les carrousels Rich cards, les boutons et les réponses suggérées, entre autres fonctionnalités, pour fournir des interactions de messagerie d’entreprise A2P et P2A optimisées avec les marques. La solution exploite par ailleurs l’écosystème de messagerie d’entreprise croissant de Mavenir, qui compte près de 70 membres, y compris des agrégateurs, des développeurs d’applications chabot et métier, ainsi que des fournisseurs CPaaS.

