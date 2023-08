Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) étudie la possibilité de vendre Shearer's Foods, ce qui pourrait valoriser le plus grand fabricant de snacks salés d'Amérique du Nord à plus de 3 milliards de dollars, dettes comprises, selon des personnes au fait du dossier.

Le RREO, qui a acquis une participation majoritaire dans Shearer's Foods en 2015 après un investissement initial en 2012, travaille avec Goldman Sachs Group Inc sur une vente aux enchères de l'entreprise, ont indiqué les sources.

Shearer's Foods génère un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 280 millions de dollars sur 12 mois, a ajouté l'une des sources.

Les sources ont précisé qu'aucun accord n'était certain et ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle. Shearers Foods n'a pas répondu aux demandes de commentaires, tandis que le RREO et Goldman Sachs se sont refusés à tout commentaire.

Basé à Massillon, dans l'Ohio, Shearer's Foods fabrique des snacks pour des sociétés de biens de consommation. Selon son site web, Shearer's Foods est le plus grand fournisseur de snacks salés de marque privée et le deuxième fournisseur de biscuits et crackers de marque privée en Amérique du Nord.

Wind Point Partners et la direction de l'entreprise détiennent des participations minoritaires dans la société. (Rapport d'Abigail Summerville à New York)