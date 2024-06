Le Rassemblement national, parti d'extrême droite français, négocie avec des alliés potentiels pour constituer une équipe qui pourrait diriger le gouvernement après les prochaines élections anticipées, en réunissant des représentants issus de ses rangs et d'ailleurs, a déclaré un législateur à Reuters jeudi.

Selon les sondages, le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen pourrait, pour la première fois, arriver en tête des scrutins du 30 juin et du 7 juillet, mais sans disposer de suffisamment de sièges pour obtenir la majorité absolue et gouverner seul.

L'élection surprise, convoquée à très court terme par le président Emmanuel Macron après que son alliance centriste a été battue par le RN lors du scrutin de dimanche au Parlement européen, a bouleversé la politique française, les partis s'empressant de présenter des candidats, de préparer des programmes - et d'essayer de survivre.

Pour le RN, le défi consiste à transformer sa popularité en victoire à l'intérieur du pays et à convaincre les électeurs qu'on peut lui faire confiance pour gouverner, après des décennies de marginalité.

"Tout le travail effectué par Marine Le Pen au cours des dernières années a fait de nous un parti capable de gouverner", a déclaré à Reuters Laurent Jacobelli, membre du Parlement du Rassemblement national.

"Nous travaillons depuis des mois sur un plan 'Matignon'", a-t-il ajouté, en référence à la résidence officielle du premier ministre. Une partie de ce plan comprend la présentation de candidats dans les 577 circonscriptions de France, a-t-il dit.

Des dizaines de candidats viendraient des rangs des Républicains conservateurs (LR), qui sont en train d'imploser depuis que leur chef, Eric Ciotti, a appelé à une alliance avec le RN, et que le reste de la direction du parti s'est rebellée et l'a expulsé.

Des sources LR ont émis des doutes sur la capacité de M. Ciotti à rallier à lui autant de candidats LR.

M. Jacobelli a déclaré que, bien que le RN ne dispose pas d'un gouvernement fantôme avec une liste complète de ministres potentiels, il envisageait une composition de cabinet à l'intérieur et au-delà des rangs du parti.

"Ce que nous voulons, c'est un gouvernement d'unité nationale", a-t-il déclaré, utilisant un terme qui s'applique généralement à un large éventail de partis, mais qui inclurait probablement des membres du RN, des conservateurs purs et durs et des candidats non affiliés à un parti.

Le RN a été tenu à l'écart du pouvoir pendant des décennies par des électeurs méfiants à l'égard de l'extrême droite et de ses politiques radicales, ainsi que par un consensus vieux de plusieurs décennies entre les partis traditionnels pour unir leurs forces contre elle.

Mais sous la houlette de Mme Le Pen et de son nouveau chef, Jordan Bardella, le parti s'est efforcé de détoxifier son image et de séduire un nombre croissant d'électeurs dans l'ensemble du pays.

Le RN préconise des politiques économiques protectionnistes "la France d'abord" et une réduction radicale de l'immigration. Il limiterait les allocations de garde d'enfants aux citoyens français et retirerait le droit de séjour aux immigrés sans emploi depuis plus d'un an.

Il propose également d'augmenter les dépenses publiques, malgré les niveaux déjà importants de la dette française, ce qui risque d'accroître encore les coûts de financement des banques.

Pendant ce temps, les partis de gauche français, affaiblis et divisés depuis longtemps, travaillaient sur une plateforme commune après avoir accepté de se répartir les circonscriptions afin de ne pas en perdre trop.

Le Premier ministre Gabriel Attal a rencontré ses ministres et ses alliés jeudi pour travailler sur leur propre programme.