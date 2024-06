Le parti d'extrême droite français, le Rassemblement national (RN), est arrivé en tête du premier tour des élections législatives avec environ 34 % des voix, selon les instituts de sondage IFOP, Ipsos, OpinionWay et Elabe.

La coalition de gauche du Nouveau Front Populaire (NFP) arrive en deuxième position avec environ 29 %, devant le bloc centriste du président Emmanuel Macron en troisième position avec entre 20,5 et 23 %.

M. Elabe a déclaré dans une estimation pour BFM TV que le Rassemblement national et ses alliés pourraient remporter entre 260 et 310 sièges au Parlement lors du second tour de scrutin le 7 juillet, tandis qu'Ipsos a prévu une fourchette de 230 à 280 sièges pour le RN et ses alliés dans un sondage pour France Télévision.

289 sièges sont nécessaires pour obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français. (Reportage de Benoit Van Overstraeten ; Rédaction de Sudip Kar-Gupta)