Le Real Madrid redevient le club le plus riche du monde, le PSG 6e

Londres (awp/afp) - Le Paris SG est le 6e club le plus riche du monde, mais très loin derrière le Real Madrid, boosté par sa 3e victoire consécutive en Ligue des champions: les Merengues sont redevenus le N.1 en détrônant Manchester United, "roi" de l'univers foot depuis deux saisons, selon la liste des 20 clubs les plus riches du monde publiée par le cabinet Deloitte, jeudi.

Avec un revenu de 479,9 millions de livres (551,353 millions d'euros) lors de la saison 2017-2018, soit plus de 13% de progression par rapport à la saison 2016-2017 (486 M EUR), le PSG a aussi gagné un rang au classement, selon Deloitte.

Mais les champions de France en titre, éliminés en 8e de finale de la C1, se trouvent encore très loin du Real Madrid qui a généré, 674,6 millions de livres (774 M EUR environ) de revenus, faisant des Madrilènes le club le plus riche du monde pour la 12e fois, une première depuis 2014-15.

Manchester United, éliminé en 8e de finale de la C1, a glissé au 3e rang derrière le Real, donc, mais aussi le FC Barcelone. Le Bayern Munich, Manchester City, le Paris SG, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham complètent le Top 10 des clubs les plus riches du monde.

Selon Dan Jones, l'auteur du rapport et partenaire du groupe Sports Business chez Deloitte, "le football européen reste un marché haussier", en soulignant, par exemple, que le chiffres d'affaires de Manchester United s'établit tout de même à 590 millions de livres en dépit d'une hausse de seulement 2% de ses ressources.

Le bon parcours de Liverpool en Ligue des champions, seulement battu en finale par le Real, lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaire de 90,6 millions de livres par rapport à la saison précédente.

En revanche, Arsenal, absent de la C1 pour la toute première fois, a perdu trois rangs au classement (9e) et 30 millions de livres de revenu. Cette baisse illustre parfaitement la part de plus en plus importante prise par les droits TV en Ligue des champions, estime Deloitte.

Pour le PSG, dopé par l'arrivée de Neymar et de Kylian Mbappé, cette forte progression de ses revenus l'a rapproché de Manchester City (503,5 millions de livres).

Au total, les 20 clubs les plus riches du monde, tous issus des cinq principaux championnats européens (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et France), ont engrangé 7,4 milliards de livres de revenus en 2017-2018, soit 6% de mieux que la saison précédente.

afp/lk