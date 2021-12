Le Réal accroché par Cadix

Pas de vainqueur ce soir en Liga entre le Real Madrid et Cadix dans le choc des extrêmes ! Les deux formations se quittent sur un score nul et vierge 0-0. Les hommes de Carlo Ancelotti voient leur série de 10 victoires consécutives stopée par ce résultat. Une rencontre à sens unique où les coéquipiers de Karim Benzema ont monopolisé le ballon (82% de possession). Autre signe de la domination stérile des Madrilènes, les pensionnaires du Bernabeu ont tenté 36 frappes au but contre seulement 4 pour leur adversaire du soir. Au classement, le Real Madrid conserve toujours sa place de leader devant le FC Séville. Cadix obtient un bon point mais pointe toujours au 19e rang de la LIga.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)