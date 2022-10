Le Royaume-Uni a besoin de 62 milliards de livres de réductions ou de hausses d'impôts pour maîtriser sa dette -IFS

Les taux d'intérêt pour les nouveaux emprunts gouvernementaux à long terme ont bondi à leur plus haut niveau depuis 20 ans le mois dernier, après que Kwarteng a annoncé 45 milliards de livres de réductions d'impôts non financées, en plus d'un soutien à court terme encore plus important pour les factures d'énergie des ménages et des entreprises.

Kwarteng a cherché à regagner la confiance du marché en abandonnant un plan visant à supprimer le taux supérieur de l'impôt sur le revenu en Grande-Bretagne - ce qui permettrait d'économiser 2 milliards de livres - et en avançant au 31 octobre les plans pour de nouvelles prévisions et un plan de réduction de la dette.

Mais le groupe de réflexion IFS - dont les avis sur la politique budgétaire sont étroitement surveillés en Grande-Bretagne - a déclaré que M. Kwarteng aurait fort à faire pour convaincre les marchés sceptiques que ses plans permettront de relancer la croissance à 2,5 % par an promise par le Premier ministre Liz Truss.

"Le chancelier ne devrait pas s'appuyer sur des prévisions de croissance trop optimistes ou sur des promesses de réductions de dépenses non spécifiées. En agissant ainsi, ses plans risqueraient de manquer de la crédibilité dont les récents événements ont montré l'importance", a déclaré Paul Johnson, directeur de l'IFS.

Les emprunts du gouvernement britannique semblent en passe d'atteindre 194 milliards de livres pour cet exercice financier et d'être encore de 103 milliards de livres en 2026/27 - 71 milliards de plus que ce que les prévisionnistes du gouvernement avaient prévu en mars, selon l'IFS.

Les projections budgétaires de l'IFS sont basées sur les prévisions de croissance relativement pessimistes de la banque américaine Citi, qui estime que l'économie britannique ne progressera en moyenne que de 0,8 % par an au cours des cinq prochaines années.

Toutefois, même si l'économie croissait d'un quart de pour cent plus vite chaque année, le gouvernement devrait encore resserrer sa politique budgétaire de 41 milliards de livres pour que la dette diminue en tant que part du produit intérieur brut (PIB), selon l'IFS.

UNE DETTE COÛTEUSE

Les intérêts de la dette coûteraient 106 milliards de livres cette année et 103 milliards de livres en 2023/24, a prédit l'IFS, en raison de l'importance des financements obtenus ces dernières années par l'émission d'obligations dont les intérêts augmentent avec l'inflation.

L'économiste de Citi, Ben Nabarro, qui a présenté les prévisions aux côtés de l'IFS, a déclaré que l'important déficit du compte courant de la Grande-Bretagne la rendait vulnérable à une perte de confiance.

"La base de financement de celle-ci est de plus en plus précaire", a-t-il déclaré. "La crédibilité institutionnelle est une nécessité absolue pour le Royaume-Uni et tout doute à ce sujet risque d'être extrêmement destructeur."

La livre sterling est tombée à un niveau record de moins de 1,04 $ par rapport au dollar américain le 26 septembre, et de nombreuses obligations d'État britanniques ont enregistré leur plus forte baisse mensuelle.

L'augmentation de la dette en pourcentage du PIB est acceptable pendant les crises économiques - comme celles causées par le COVID-19 ou la récente flambée des prix de l'énergie - mais n'est pas viable à long terme, a déclaré l'IFS.

"Il y a des contraintes qui peuvent mordre. Et il semble que nous nous y heurtons, peut-être pour la première fois depuis longtemps", a déclaré l'IFS.

Si Kwarteng n'était pas disposé à augmenter les impôts, l'IFS a déclaré qu'une façon de réaliser des réductions de 62 milliards de livres serait d'augmenter les allocations pour les personnes en âge de travailler en fonction des salaires, et non des prix, pour les deux prochaines années ; de limiter les investissements publics à 2 % du PIB au lieu de 3 % ; et de réduire de 15 % les dépenses pour les services publics en dehors de la santé et de la défense.

"De telles réductions de dépenses pourraient être réalisées, mais seraient loin d'être faciles", a déclaré l'IFS.

(1 $ = 0,9048 livre)