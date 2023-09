La Grande-Bretagne a connu son huitième été le plus chaud depuis 1884 grâce à des températures record au mois de juin, a annoncé vendredi le service météorologique national du pays.

Le Met Office a déclaré que la température moyenne pendant la saison estivale météorologique était de 15,4 degrés Celsius (59,7 degrés Fahrenheit), soit environ 0,8°C de plus que la moyenne.

L'été a également été plus humide que la moyenne, mais c'est le plus humide des dix étés les plus chauds jamais enregistrés. Le Met Office a déclaré que les données provisoires montraient que le mois de juillet de cette année était le sixième mois de juillet le plus humide jamais enregistré au Royaume-Uni.

Malgré la température moyenne élevée, la température individuelle la plus élevée enregistrée a été de 32,2°C, bien en dessous du record de 40,3°C atteint l'année dernière.