Le mois dernier, la Grande-Bretagne a connu le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, avec des températures qui auraient été "pratiquement impossibles" sans le changement climatique induit par l'homme, a déclaré lundi le service météorologique national.

Le Met Office, citant des statistiques provisoires, a déclaré que la température moyenne de septembre de 15,2 degrés Celsius a égalé un chiffre record de 2006, ce qui en fait le mois le plus chaud depuis le début des relevés en 1884.

"La température de septembre 2023 a été considérablement influencée par le changement climatique et notre étude d'attribution montre que ce chiffre aurait été pratiquement impossible dans un climat sans émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine", a déclaré Jennifer Pirret, scientifique en chef du Met Office, dans un communiqué.

"Les températures de ce mois de septembre sont encore improbables et nécessitent la bonne combinaison de conditions à grande échelle et de modèles météorologiques, mais le changement climatique a contribué à les rendre possibles.

Le mois dernier a également connu la journée la plus chaude jusqu'à présent en 2023, bien que le mois de septembre ait été plus humide que d'habitude, le Royaume-Uni ayant enregistré près d'un tiers de pluie en plus par rapport à la moyenne.

Les climatologues ont déclaré que les températures record allaient devenir plus fréquentes en Grande-Bretagne dans les années à venir.

Les statistiques du Met Office montrent que les dix années les plus chaudes jamais enregistrées en Grande-Bretagne se sont toutes produites au cours de ce siècle, y compris la journée la plus chaude jamais enregistrée, en juillet de l'année dernière, qui a alimenté les incendies et contribué aux décès liés à la chaleur.