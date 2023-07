Londres (awp/afp) - Le Royaume-Uni a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré, en termes de température moyenne, maximale et minimale, ont indiqué lundi les services météorologiques britanniques.

La température moyenne le mois dernier a atteint 15,8 Grad, soit 0,9 Grad de plus que le précédent record de 14,9 Grad constaté en juin 1940 et juin 1976, a détaillé le Met Office, qui souligne que le réchauffement climatique accroît le risque d'atteindre des températures record.

"C'est officiellement le mois de juin le plus chaud pour le Royaume-Uni, en termes de température moyenne, comme de température minimale et maximale", avec un plus haut de 32,2 Grad atteint, a détaillé Mark McCarthy des services météorologiques britanniques, cité dans un communiqué.

Le pays a connu plusieurs jours de fortes chaleurs autour de la mi-juin, conduisant même les autorités à imposer des réductions d'usage de l'eau dans le sud-est de l'Angleterre, tandis que l'Ecosse s'inquiétait du niveau de l'eau dans ses rivières et lochs.

"Ce qui est frappant c'est la persistance de la chaleur pendant une grande partie du mois, avec des températures en grande partie autour de 25 Grad, et même parfois un peu supérieures à 30 Grad", a-t-il ajouté.

Les quatre nations du Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord) prises séparément ont par ailleurs aussi chacune connu leur mois de juin le plus chaud.

L'an dernier, l'Angleterre avait connu son été le plus chaud, à égalité avec celui de 2018, tandis qu'il était le quatrième plus chaud pour tout le Royaume-Uni.

Le seuil des 40 Grad avait été franchi pour la première fois (40,3 Grad relevés le 20 juillet à Coningsby, un village du nord-est de l'Angleterre), tandis que l'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uni.

Selon les scientifiques, les grosses chaleurs et canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

afp/al