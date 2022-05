Le Royaume-Uni annonce une taxe exceptionnelle de 25 % sur les bénéfices des producteurs d'énergie

Cette annonce marque un changement d'avis pour le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson, qui s'était auparavant opposé aux taxes exceptionnelles, les qualifiant de dissuasives pour les investissements.

Face à une pression politique intense pour fournir plus de soutien aux contribuables qui font face à ce que les opposants politiques et les militants ont appelé une crise du coût de la vie, le ministre des finances Rishi Sunak a déclaré que les entreprises énergétiques faisaient des profits extraordinaires alors que les Britanniques se débattaient.

"Nous introduirons un prélèvement temporaire et ciblé sur les bénéfices énergétiques, mais nous avons intégré à ce prélèvement une nouvelle allocation d'investissement qui signifie que les entreprises auront une nouvelle et importante incitation à réinvestir leurs bénéfices", a déclaré Sunak au Parlement.

Sunak n'en a pas parlé comme d'un impôt exceptionnel. Il a déclaré qu'elle permettrait de lever 5 milliards de livres (6,30 milliards de dollars) au cours des 12 prochains mois.

Il a également déclaré qu'il y aurait une nouvelle allocation d'investissement qui doublerait presque l'allégement fiscal dont bénéficient les entreprises sur leurs investissements.

Les marchés financiers avaient déjà largement anticipé l'annonce, mais les actions de Harbour Energy, le plus grand producteur britannique de pétrole et de gaz de la mer du Nord, sont devenues négatives après l'annonce de Sunak, s'échangeant en baisse de 0,7 % et sous-performant un indice plus large des entreprises pétrolières et gazières européennes. Les actions de la société pétrolière britannique EnQuest, axée sur la mer du Nord, ont chuté de 2 %.

Les actions des majors pétrolières BP et Shell, qui sont des sociétés internationales et donc moins affectées par la politique britannique, ont touché leur plus bas niveau après l'annonce, mais se sont redressées et étaient en hausse d'environ 1 % à 1146 GMT.

Le paquet d'aide s'élève à 15 milliards de livres et soutiendrait environ un tiers des ménages britanniques, a déclaré M. Sunak.

Mardi, le régulateur britannique de l'énergie a déclaré que le plafond des factures de gaz et d'électricité allait encore augmenter de 40 % en octobre.

(1 $ = 0,7942 livre)