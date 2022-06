Le Royaume-Uni approuve l'extradition par les États-Unis du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange

Assange est recherché par les autorités américaines pour 18 chefs d'accusation, dont celui d'espionnage, en rapport avec la publication par WikiLeaks de vastes quantités de dossiers militaires et de câbles diplomatiques confidentiels américains qui, selon elles, ont mis des vies en danger.

Ses partisans affirment qu'il est un héros anti-establishment qui a été victime parce qu'il a exposé les méfaits des États-Unis dans les conflits en Afghanistan et en Irak, et que ses poursuites sont une attaque à motivation politique contre le journalisme et la liberté d'expression.

"Le 17 juin, après examen par la Magistrates Court et la High Court, l'extradition de M. Julian Assange vers les États-Unis a été ordonnée. M. Assange conserve le droit normal de faire appel dans les 14 jours", a déclaré le Home Office dans un communiqué.

La décision de M. Patel ne signifie pas la fin de la bataille juridique d'Assange, né en Australie, qui dure depuis plus d'une décennie.

Il peut lancer un appel auprès de la Haute Cour de Londres, qui doit donner son approbation pour qu'une contestation puisse avoir lieu. Il peut finalement chercher à porter son affaire devant la Cour suprême du Royaume-Uni. Mais si l'appel est refusé, Assange doit être extradé dans les 28 jours.