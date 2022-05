Le Royaume-Uni conclut un nouvel accord de sécurité avec la Suède et la Finlande

Johnson doit signer les nouvelles déclarations, décrites par la Grande-Bretagne comme "un changement d'étape dans la coopération en matière de défense et de sécurité", lors de visites en Suède et en Finlande mercredi.

"Nous sommes inébranlables et sans équivoque dans notre soutien à la Suède et à la Finlande et la signature de ces déclarations de sécurité est un symbole de l'assurance éternelle entre nos nations", a déclaré M. Johnson dans un communiqué.

Le communiqué du gouvernement ajoute : "Le Premier ministre exposera l'intention du Royaume-Uni de soutenir les forces armées des deux nations si l'une ou l'autre devait faire face à une crise ou subir une attaque."

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a obligé à repenser la manière dont la Suède - et sa voisine la Finlande - préservent la sécurité nationale.

Toutes deux devraient rejoindre l'OTAN, mais elles craignent d'être vulnérables pendant le traitement de leur demande, qui peut prendre jusqu'à un an.

La Suède a également reçu des assurances de soutien de la part des États-Unis et de l'Allemagne.

Selon la déclaration britannique, les nouveaux arrangements intensifieront le partage des renseignements et accéléreront la formation, les exercices et les déploiements militaires conjoints.