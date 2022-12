Le Royaume-Uni connaît les baisses de prix des logements les plus répandues depuis mai 2020 : RICS

La Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) a déclaré que son solde net des prix immobiliers - qui mesure la différence entre le pourcentage d'enquêteurs constatant des hausses et des baisses des prix immobiliers - a plongé à -25 en novembre.

Il s'agit du solde le plus bas depuis mai 2020, et il est inférieur aux -10 que les économistes avaient prévus dans un sondage Reuters. En ce qui concerne l'année à venir, le solde des attentes en matière de prix était de -61.

"Le ton général de la dernière enquête résidentielle de la RICS est naturellement plus pessimiste que précédemment, reflétant l'environnement macroéconomique incertain et le coût plus élevé du financement hypothécaire", a déclaré Simon Rubinsohn, économiste en chef de la RICS.

Les baisses de prix ont été particulièrement fréquentes dans le sud-est et le sud-ouest de l'Angleterre, tandis que les prix ont continué à augmenter modestement en Écosse et en Irlande du Nord.

Dans l'ensemble, les ventes ont été plus faibles, bien que la baisse ait été moins prononcée qu'en octobre, lorsque de nombreux créanciers ont temporairement cessé d'approuver de nouveaux prêts hypothécaires en raison de l'agitation du marché obligataire après une déclaration fiscale du gouvernement éphémère de Liz Truss.

L'enquête de la RICS correspond à d'autres mesures de faiblesse des prix de l'immobilier émanant des créanciers hypothécaires britanniques. Halifax a indiqué mercredi que les prix des logements ont enregistré en novembre leur plus forte baisse mensuelle depuis 2008, avec une chute de 2,8 %, tandis que Nationwide a mesuré sa plus forte baisse depuis juin 2020.

Un sondage Reuters auprès d'économistes et d'analystes du marché immobilier le mois dernier prévoyait que les prix des maisons baisseraient d'environ 5 % l'année prochaine, après avoir augmenté d'environ 24 % depuis début 2020, selon les données officielles.

M. Rubinsohn a déclaré qu'il était possible que la baisse des prix de l'immobilier soit assez modeste, car le chômage est faible et ne devrait pas augmenter autant que lors des ralentissements précédents.

Contrairement à la baisse des prix des logements, les loyers sont en passe de continuer à augmenter, a déclaré la RICS. Le nombre de locataires continue d'augmenter, alors que moins de propriétaires proposent des biens.