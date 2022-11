Le Royaume-Uni déclare qu'il permettra aux banques de prendre plus de risques pour rester compétitives

La City a été largement coupée de l'Union européenne par le Brexit et doit faire face à une concurrence accrue de centres comme Paris et Francfort, ainsi que de rivaux de longue date comme New York et Singapour.

La semaine prochaine, l'UE présentera une nouvelle loi visant à obliger les banques de l'Union à transférer une partie de leur compensation de produits dérivés en euros de Londres à Francfort.

Le ministre de la City, Andrew Griffith, a déclaré qu'un nouveau projet de loi sur les services financiers, en cours d'approbation au Parlement, mettra à jour les règles financières, rendra les régulateurs plus agiles, réduira les réserves de capital des assurances, tout en maintenant des normes élevées.

"L'orientation générale des choses est de permettre plus de risques... La prise de risques est récompensée, il ne faut pas être réfractaire au risque, nous devons simplement le gérer de manière appropriée", a déclaré M. Griffith lors d'un événement organisé par le Financial Times.

"Nous pouvons faire du Royaume-Uni un meilleur endroit pour être une banque, en libérant une partie de ce capital piégé au fil du temps autour de la barrière de sécurité", a-t-il ajouté.

Les banques ont fait pression pour assouplir les règles qui les obligent à isoler leurs branches de détail avec un coussin de capital sur mesure, un ensemble de règles que la Banque d'Angleterre a vigoureusement défendu.

Le ministère des finances a promis un remaniement "Big Bang 2.0" des règles financières afin de stimuler la compétitivité mondiale de la City, bien que M. Griffith ait déclaré qu'il serait "pragmatique" et "sélectif" lorsqu'il s'agira de supprimer toute règle provenant de l'UE.

L'accent sera mis sur le maintien en Grande-Bretagne d'un marché financier ouvert permettant à la main-d'œuvre qualifiée d'entrer et de sortir, sur la réduction des "frictions" grâce à des règles proportionnées et sur l'"alignement" avec la réglementation en vigueur ailleurs, dans la mesure du possible, a déclaré M. Griffith.

RABAIS BRITANNIQUE

La réputation de la Grande-Bretagne en tant que lieu stable pour les services financiers a pris un sérieux coup en septembre lorsqu'un "mini-budget" a entraîné des turbulences sur les marchés obligataires, obligeant la Banque d'Angleterre à intervenir.

Charlie Nunn, directeur général de la plus grande banque nationale britannique Lloyds, a déclaré lors de l'événement que si le nouveau premier ministre Rishi Sunak avait calmé les marchés, la période de chaos politique avait eu un effet durable sur l'appétit des investisseurs.

"Il y a une certaine nervosité à propos du Royaume-Uni dans son ensemble", a déclaré M. Nunn, faisant référence à la période d'instabilité politique et aux inquiétudes concernant les finances du pays. "Le Royaume-Uni a toujours cette décote".

M. Nunn a déclaré qu'il se félicitait de l'importance accrue accordée à la compétitivité de la City, ajoutant qu'elle n'avait pas été au centre des préoccupations au cours de la dernière décennie.

M. Nunn a déclaré qu'en réponse à la crise croissante du coût de la vie en Grande-Bretagne, le créancier avait commencé à proposer aux emprunteurs hypothécaires en difficulté des produits à taux d'intérêt unique ou à coût réduit pour les aider à faire face à la situation, et ce depuis trois ou quatre mois.

Alison Harding-Jones, responsable des fusions et acquisitions EMEA à la banque américaine Citi, a déclaré lors de l'événement que la Grande-Bretagne restait une place forte et ouverte aux affaires.

"J'espère que ce que nous avons vu au cours des derniers mois n'est qu'une oscillation qui n'aura pas d'incidence sur la force du Royaume-Uni, mais nous devrons voir", a-t-elle déclaré.