Le Royaume-Uni déclare qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger la paix en Irlande du Nord

La Grande-Bretagne a déclaré mardi qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger la paix en Irlande du Nord, tout en exhortant l'Union européenne à faire preuve d'une nouvelle imagination dans les pourparlers visant à résoudre les problèmes liés aux règles commerciales post-Brexit.

Londres et Bruxelles tentent depuis des mois de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve l'accord, qui a en fait créé une frontière douanière en mer entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni afin de préserver la frontière terrestre ouverte de la province avec l'Irlande, État membre de l'UE.

La Grande-Bretagne souhaite une révision complète de l'accord et a laissé entendre qu'elle pourrait en suspendre unilatéralement une partie si aucun nouvel accord ne peut être conclu avec l'UE, tandis que l'UE cherche à obtenir des changements dans les termes de l'accord existant.

"Nous continuerons à discuter avec l'UE mais nous ne laisserons pas cela faire obstacle à la protection de la paix et de la stabilité en Irlande du Nord", indique un document d'information britannique publié mardi pour accompagner le nouveau programme législatif du gouvernement.

"Nous exhortons nos partenaires de l'UE à travailler avec nous, avec une imagination et une flexibilité nouvelles, pour y parvenir."

Un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu'aucune décision sur les prochaines étapes n'avait encore été prise.

L'impasse sur le protocole dit d'Irlande du Nord bloque la formation d'un nouvel exécutif dans la province britannique après les élections de la semaine dernière.

Le parti nationaliste irlandais Sinn Fein, qui accepte le protocole compte tenu de son objectif d'unification de l'Irlande, est devenu le plus grand parti de l'élection, tandis que le parti unioniste démocratique (DUP), qui craint que le protocole n'érode les liens avec le reste du Royaume-Uni, a dégringolé à la deuxième place.

AVERTISSEMENT DE L'ALLEMAGNE

Le leader du DUP, Jeffrey Donaldson, a déclaré à BBC Radio qu'il avait parlé à Johnson mardi et que le leader britannique avait compris que la position actuelle n'était pas viable.

Le gouvernement de Johnson a déclaré qu'il pourrait être contraint d'agir unilatéralement pour éviter une flambée des tensions politiques qui pourrait menacer l'accord de paix de 1998 qui a largement mis fin à des décennies de violence sectaire entre les nationalistes et les unionistes irlandais.

Lors d'un appel avec son homologue irlandais Micheal Martin mardi, Johnson a déclaré que la situation avec le protocole était désormais "très grave" et que la Commission européenne n'avait pas pris les mesures nécessaires pour aider à remédier aux perturbations économiques et politiques sur le terrain.

"Le premier ministre a réitéré que le gouvernement britannique prendrait des mesures pour protéger la paix et la stabilité politique en Irlande du Nord si des solutions ne pouvaient être trouvées", a déclaré le porte-parole de Johnson après l'appel.

M. Martin a déclaré qu'il avait mis en garde M. Johnson contre toute action unilatérale. Cet avertissement a également été repris par le chancelier allemand Olaf Scholz.

Le journal The Times a rapporté lundi que la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, s'apprêtait à abandonner de grandes parties du protocole après avoir renoncé aux négociations avec l'UE.

Toutefois, le gouvernement n'a pas annoncé de plans aussi détaillés mardi, lorsqu'il a présenté l'ensemble des lois qu'il compte introduire au cours de la prochaine année parlementaire.

Le DUP a déclaré à Reuters que le ministre britannique de l'Irlande du Nord, Brandon Lewis, ne leur avait pas indiqué un tel plan lors d'une réunion lundi.

Le document d'information de mardi indique que le gouvernement de Londres "prendra les mesures nécessaires" pour protéger l'accord de paix et respecter les obligations démocratiques envers l'Irlande du Nord qu'il a définies dans un accord distinct pour 2020. (Reportage de William James et Kylie MacLellan ; Montage d'Elizabeth Piper, Mark Heinrich et Alison Wiilliams)