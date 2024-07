Le nouveau gouvernement britannique a déclaré jeudi que son projet d'obliger l'organisme officiel de surveillance du budget du pays à évaluer les changements importants apportés à la politique fiscale et de dépenses ne s'appliquerait qu'aux changements fiscaux équivalant à au moins 1 % de la production économique.

Une mesure ou une combinaison de mesures est "fiscalement significative" si la mesure ou la combinaison de mesures a un coût qui est au moins l'équivalent en livres d'un pour cent du produit intérieur brut dans n'importe quel exercice financier de la période de prévision", a déclaré le gouvernement.

Mercredi, il a déclaré que tous les événements fiscaux apportant "des changements significatifs et permanents en matière d'impôts et de dépenses publiques" seraient évalués par l'Office for Budget Responsibility, respectant ainsi un engagement pris par le parti travailliste avant les élections qu'il a remportées le 4 juillet.

L'ancienne première ministre Liz Truss et son ministre des finances Kwasi Kwarteng ont déclenché une chute des prix des obligations d'État britanniques en 2022 lorsqu'ils ont annoncé d'importantes réductions d'impôts dans un plan de "mini-budget" qu'ils n'ont pas permis à l'OBR d'évaluer.