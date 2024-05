Les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok devront "apprivoiser" leurs algorithmes pour filtrer ou déclasser les contenus nuisibles afin de contribuer à la protection des enfants, selon les mesures proposées par le Royaume-Uni et publiées mercredi.

Le plan du régulateur Ofcom est l'une des 40 mesures pratiques que les entreprises technologiques devront mettre en œuvre dans le cadre de la loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act), entrée en vigueur en octobre.

Les plates-formes doivent également prévoir des contrôles rigoureux de l'âge afin d'empêcher les enfants de voir des contenus préjudiciables liés au suicide, à l'automutilation et à la pornographie, a déclaré l'autorité de régulation.

Melanie Dawes, directrice générale de l'Ofcom, a déclaré que l'expérience des enfants en ligne avait été gâchée par des contenus préjudiciables qu'ils ne pouvaient ni éviter ni contrôler.

"Conformément aux nouvelles lois sur la sécurité en ligne, les codes que nous proposons placent fermement la responsabilité d'assurer la sécurité des enfants sur les entreprises technologiques", a-t-elle déclaré.

"Elles devront dompter les algorithmes agressifs qui proposent aux enfants des contenus préjudiciables dans leurs fils d'actualité personnalisés et introduire des contrôles d'âge pour que les enfants aient une expérience adaptée à leur âge.

Les entreprises de médias sociaux utilisent des algorithmes complexes pour hiérarchiser les contenus et maintenir l'intérêt des utilisateurs. Cependant, le fait qu'ils amplifient des contenus similaires peut conduire à ce que les enfants soient influencés par des quantités croissantes de contenus préjudiciables.

La secrétaire d'État aux technologies, Michelle Donelan, a déclaré que l'introduction du type de contrôles d'âge que les jeunes connaissent dans le monde réel et le traitement des algorithmes entraîneraient un changement fondamental dans la manière dont les enfants britanniques vivent le monde en ligne.

"Mon message aux plateformes est le suivant : engagez-vous avec nous et préparez-vous", a-t-elle déclaré. "N'attendez pas l'application de la loi et de lourdes amendes - prenez vos responsabilités et agissez maintenant.

L'Ofcom a déclaré qu'elle comptait publier ses codes de pratique définitifs sur la sécurité des enfants d'ici un an, à l'issue d'une période de consultation qui s'achèvera le 17 juillet.

Une fois le code approuvé par le Parlement, l'autorité de régulation a déclaré qu'elle commencerait à le faire appliquer et qu'elle prendrait des mesures, notamment des amendes, en cas de non-respect des règles.