Bourse de Londres : Le Royaume-Uni déploie le vaccin de Pfizer contre le COVID-19

LONDRES, 8 décembre (Reuters) - Le Royaume-Uni commence ce mardi à déployer le vaccin contre le COVID-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, devenant le premier pays occidental à entamer une campagne de vaccination de sa population dans l'espoir d'endiguer l'épidémie.

Alors que le Royaume-Uni est le pays européen le plus affecté par la crise sanitaire, avec plus de 61.000 décès recensés, le Premier Boris Johnson espère inverser la tendance en mettant en circulation le vaccin de Pfizer et BioNTech avant les Etats-Unis et l'Union européenne.

"Le déploiement de ce vaccin marque un virage décisif dans la lutte contre la pandémie", a déclaré l'un des dirigeants des services de santé britanniques (NHS), Simon Stevens. "Le personnel des NHS est fier d'ouvrir la voie en devenant le premier service de santé au monde à débuter la vaccination".

Quelque 40 millions de doses du vaccin de Pfizer et BioNTech ont été commandées. Deux doses étant nécessaires par personne, cela va permettre de vacciner 20 millions de personnes sur les 67 millions d'habitants que compte le pays.

Environ 800.000 doses devraient être disponibles durant la première semaine. Les résidents des centres de soins, les personnes âgées de 80 ans ou plus et certains membres du personnel de santé seront prioritaires.

Le déploiement du vaccin a valeur de test pour les réseaux de distribution de Pfizer et BioNTech, alors que les doses du vaccin doivent être conservées à une température de -70 degrés et au maximum cinq jours dans un réfrigérateur classique. (Alistair Smout; version française Jean Terzian)