La Grande-Bretagne aura l'inflation la plus élevée de toutes les grandes économies en 2023, selon les prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économiques, qui montrent que le Premier ministre Rishi Sunak ne tiendra pas sa promesse de réduire de moitié la croissance des prix cette année.

Le taux d'inflation global de la Grande-Bretagne devrait être de 6,9 % en 2023, plus élevé que celui de l'Allemagne (6,3 %) et de la France (6,1 %) et que la moyenne de l'OCDE (6,6 %), a indiqué le groupe dans une nouvelle série de projections sur les économies de ses membres, publiée mercredi.

Si ces prévisions s'avèrent exactes, M. Sunak n'atteindra pas son objectif de réduire l'inflation de moitié cette année, l'une des priorités qu'il a présentées aux électeurs avant les élections nationales prévues en 2024.

Toutefois, l'OCDE a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'inflation britannique ralentisse à 2,8 % en 2024, soit un taux inférieur à celui de la France et de l'Allemagne.

Le taux d'inflation obstinément élevé de la Grande-Bretagne a renforcé les attentes selon lesquelles la Banque d'Angleterre continuera à augmenter les coûts d'emprunt, ce qui pourrait faire entrer l'économie dans une récession qu'elle a évitée jusqu'à présent.

Le ministre des finances, Jeremy Hunt, a souligné l'amélioration des prévisions de l'OCDE pour l'économie, qui devrait désormais croître de 0,3 % en 2023 et de 1,0 % en 2024.

Auparavant, l'OCDE prévoyait une contraction de l'économie de 0,2 % cette année et une croissance de 0,9 % l'année prochaine.

"Le rapport publié aujourd'hui renforce nos prévisions de croissance, salue les mesures que nous avons prises pour aider les parents à reprendre le travail en étendant considérablement la gratuité des services de garde d'enfants, et reconnaît nos réductions de l'impôt sur les sociétés, qui visent à stimuler l'investissement", a déclaré M. Hunt dans un communiqué.

"Mais si l'inflation reste trop élevée, nous devons nous en tenir sans relâche à notre plan visant à la réduire de moitié cette année. C'est le seul moyen à long terme de faire croître l'économie et d'alléger les pressions exercées par le coût de la vie sur les familles".