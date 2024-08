La Grande-Bretagne doit dépenser 50 milliards de livres (64 milliards de dollars) de plus par an en investissements publics pour stimuler la productivité et la croissance à long terme, en grande partie financés par l'emprunt public, a déclaré mercredi l'Institut national de recherche économique et sociale (National Institute of Economic and Social Research).

Le NIESR prévoit que l'économie britannique ne croîtra que de 1,1 % cette année et ne s'attend pas à ce que la croissance annuelle dépasse 1,3 % d'ici à 2029 - bien loin de l'objectif de 2,5 % suggéré par le Premier ministre Keir Starmer lors de la campagne électorale qui a porté le Labour au pouvoir lors des élections du mois dernier.

Interrogé sur les chances du parti travailliste d'atteindre cet objectif, Stephen Millard, directeur adjoint du NIESR, a répondu par la négative.

La ministre des finances travailliste, Rachel Reeves, a fixé un objectif plus formel : obtenir la croissance la plus rapide de la production économique par habitant parmi les économies avancées du groupe des sept pendant deux années consécutives.

M. Millard a déclaré que cet objectif semblait légèrement plus réalisable.

"Nous avons un certain retard à rattraper par rapport aux autres pays du G7, et nous avons donc une certaine marge de manœuvre pour croître plus rapidement. Avons-nous la capacité de le faire ? C'est la question à 64 millions de dollars", a-t-il déclaré.

Dans un rapport trimestriel sur l'économie britannique, le NIESR, l'un des principaux groupes de réflexion économique du Royaume-Uni, a déclaré que l'investissement public devait être doublé pour atteindre 5 % du revenu national afin de financer les transports, le logement, l'éducation et les compétences et de stimuler la productivité.

Depuis la crise financière de 2008-09, la croissance de la production par habitant en Grande-Bretagne est à la traîne par rapport à d'autres économies avancées.

Pour soutenir cet investissement accru - qui serait bien supérieur à celui de la plupart des autres pays riches - le gouvernement ne devrait plus inclure l'emprunt pour financer l'investissement dans la règle fiscale qu'il s'est imposée, a déclaré le NIESR.

Cela va à l'encontre de l'accent mis publiquement par M. Reeves sur la prudence budgétaire.

Dans une déclaration faite la semaine dernière au parlement, Mme Reeves a déclaré que l'ancien gouvernement conservateur avait laissé l'économie dans un état bien pire que ce à quoi elle s'attendait et qu'elle avait supprimé certains petits projets d'investissement - une décision que M. Millard a qualifiée de "tout à fait préoccupante".

Toutefois, le directeur du NIESR, Jagjit Chadha, s'est demandé si l'État britannique avait la capacité de dépenser judicieusement les investissements supplémentaires.

"À contrecœur, je pense que ce n'est probablement pas le cas. Nous nous en tenons donc aux règles budgétaires... nous nous félicitons d'être les gardiens attentifs des deniers publics et nous continuons à échouer dans la lutte contre nos échecs profonds et persistants", a-t-il écrit. (1 $ = 0,7870 livre) (Reportage de David Milliken, édition d'Andy Bruce)