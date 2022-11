Le Royaume-Uni devrait envisager une réduction des intérêts sur les réserves des banques auprès de la BoE - ancien gouverneur adjoint

Les commentaires de M. Bean font suite à une proposition d'un autre ex-gouverneur adjoint de la BoE, Paul Tucker, qui a déclaré que le gouvernement pourrait économiser 30 à 45 milliards de livres (34 à 52 milliards de dollars) par an en passant à un système où les banques recevraient des intérêts sur une fraction de leurs dépôts à la BoE.

Les banques britanniques détiennent environ 950 milliards de livres de réserves auprès de la BoE, en grande partie en raison des plus de 800 milliards de livres de réserves créées pour payer les achats d'obligations d'assouplissement quantitatif que la banque centrale doit encore annuler.

Les banques reçoivent des intérêts sur les réserves au taux d'intérêt actuel de la BoE, qui était de 0,1 % il y a un an, mais de 2,25 % aujourd'hui et qui devrait encore augmenter.

Jusqu'à récemment, le gouvernement recevait les bénéfices réalisés par le programme d'achat d'obligations de la BoE lorsque les taux d'intérêt étaient bas.

Ces flux se sont inversés : désormais, le gouvernement paie la facture des pertes subies par la BoE, qui paie des intérêts plus élevés sur les réserves bancaires émises pour son programme d'assouplissement quantitatif.

Les finances publiques étant de plus en plus mises à rude épreuve par les programmes de soutien aux factures d'énergie et une économie en perte de vitesse, le coût de cette responsabilité fait l'objet d'une attention croissante.

"Je pense que c'est l'une des choses supplémentaires à jeter dans le panorama", a déclaré M. Bean à propos de la modification de la politique de paiement des intérêts sur les réserves, lors d'un événement du groupe de réflexion de la Resolution Foundation.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que le système actuel est essentiel pour transmettre les changements du taux d'intérêt officiel de la BoE à l'économie au sens large.

Cependant, Tucker, qui a été gouverneur adjoint de 2009 à 2013 et qui est maintenant chercheur à l'Université de Harvard, a déclaré que des effets similaires pourraient être obtenus en payant des intérêts sur seulement 100 milliards de livres de réserves.

Bean a déclaré qu'une décision de ne payer des intérêts que sur une fraction des réserves était effectivement une arme fiscale, car elle retirait des revenus aux banques.

"Mon avis est que si le Trésor avait l'intention de suivre cette voie, il préférerait le faire sous la forme d'une taxe bancaire", a déclaré M. Bean.