"Le ministre des Affaires étrangères ... a déclaré que la situation en Irlande du Nord est une question de paix et de sécurité internes pour le Royaume-Uni, et que si l'UE ne faisait pas preuve de la flexibilité requise pour aider à résoudre ces problèmes, alors, en tant que gouvernement responsable, nous n'aurions pas d'autre choix que d'agir", indique une déclaration britannique publiée à la suite d'un appel entre Mme Truss et le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic.