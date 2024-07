Le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, supervisera un parlement plus diversifié sur le plan ethnique et plus féminin que jamais, après avoir remporté une victoire écrasante lors des élections de jeudi, qui ont mis fin à 14 ans de règne conservateur.

Les législateurs noirs, asiatiques et issus de minorités ethniques représenteront environ 13 % de la Chambre des communes, contre 10 % en 2019, lors des dernières élections législatives britanniques.

Selon une analyse du groupe de réflexion British Future, il s'agira de la plus forte proportion jamais enregistrée de membres issus de minorités ethniques au sein de la chambre basse.

Au cours des 44 années qui ont suivi la naissance du Premier ministre sortant Rishi Sunak, la représentation des minorités au parlement britannique est passée de zéro à près d'un législateur sur sept, selon British Future.

Mais cette proportion ne reflète toujours pas pleinement la diversité de la population et de l'électorat. Selon les données officielles, environ 18 % des habitants de l'Angleterre et du Pays de Galles sont issus d'une minorité noire, asiatique, mixte ou ethnique.

"L'élection de 2024 est un jalon pour la représentation, avec une diversité record dans notre parlement, plus proche que jamais de celle de l'électorat", a déclaré Sunder Katwala, directeur de British Future.

"L'ironie du sort veut qu'elle coïncide avec la fin du mandat de Rishi Sunak, premier Premier ministre britannique d'origine asiatique, ce qui souligne à quel point la diversité ethnique est devenue une nouvelle norme au sein des principaux partis politiques."

Le nouveau parlement comprendra un nombre record de 242 femmes, soit 22 de plus qu'après les dernières élections de 2019.

Lorsque la travailliste Diane Abbott, première femme noire à siéger au Parlement britannique, est entrée au Parlement en 1987, il n'y avait que 41 femmes à la Chambre des communes.

Mme Abbott, qui a été réélue au siège du nord-est de Londres qu'elle occupe depuis 37 ans, deviendra la "mère de la Chambre", un titre honorifique décerné à la femme ministre qui est restée le plus longtemps au pouvoir.

Bien que les résultats définitifs n'aient pas encore été annoncés, le parti travailliste a triomphé lors des élections législatives de jeudi, remportant environ 412 sièges, soit une majorité de 174.

Le nouveau parti au pouvoir en Grande-Bretagne comptera de loin le plus grand nombre de députés issus de minorités ethniques, soit 66 sur les 87 élus. Mais il est peu probable que cette diversité se reflète dans son cabinet lorsque M. Starmer élira sa première équipe.

David Lammy, ministre des affaires étrangères, Shabana Mahmood, ministre de la justice, et Ed Milliband, ministre de l'énergie, font partie des ministres issus de minorités ethniques qui devraient être nommés dans l'équipe dirigeante de M. Starmer. Thangam Debonnaire, qui devait rejoindre l'équipe dirigeante, a perdu son siège.

Le parti conservateur évincé a un meilleur bilan en matière de diversité lorsqu'il s'agit de la représentation au niveau ministériel.

S'adressant à la nation devant le numéro 10 de Downing Street vendredi, lors de son dernier discours en tant que premier ministre, M. Sunak a déclaré : "L'une des choses les plus remarquables à propos de la Grande-Bretagne, c'est à quel point il est banal que deux générations après que mes grands-parents soient arrivés ici avec peu de choses, je puisse devenir premier ministre.

Sunak a été le premier dirigeant britannico-indien du pays et les trois premières ministres féminines ont toutes été conservatrices.

Toutefois, la travailliste Rachel Reeves sera la première femme chancelière de l'Échiquier, c'est-à-dire ministre des finances.