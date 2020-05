Le Royaume-Uni émet un emprunt obligataire à taux négatif pour la première fois

Londres (awp/afp) - Le Royaume-Uni a négocié mercredi un emprunt obligataire avec pour la première fois un rendement négatif, profitant d'un environnement de taux très bas et du statut de valeur refuge des obligations en pleine pandémie.

Le pays a émis pour 3,8 milliards de livres d'obligations à échéance 2023, à un taux de -0,03%, selon l'agence britannique de gestion de la dette (Debt Management Office).

Un taux négatif lors d'une émission signifie que les créanciers se verront rembourser à terme une somme inférieure à celle prêtée à l'Etat.

Mais cette perspective est loin de décourager les investisseurs qui cherchent avant tout des placements sûrs pour leurs fonds, les obligations d'Etat pouvant faire figure de valeur refuge face aux actions, jugées plus risquées.

Pour cette émission obligataire du Royaume-Uni, la demande des investisseurs a d'ailleurs atteint plus de 8 milliards de livres.

Le pays a déjà émis des billets de trésorerie à court terme (un mois) à taux négatif, pour la première fois fin 2016. C'est une première sur des obligations, soit des titres de dettes à échéance de 2 ans ou plus.

Et sur le marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise, les obligations à échéance 2 et 3 ans sont en taux négatifs.

Tous les taux obligataires sont tirés vers le bas par les politiques monétaires ultra-accommodantes des banques centrales dans le monde, avec des injections de liquidités massives face au choc économique de la pandémie.

La Banque d'Angleterre (BoE) a abaissé son taux à 0,1% au plus bas historique et certains de ses membres évoquent même l'hypothèse d'un taux négatif pour relancer la machine économique: cela encouragerait les banques à prêter au risque de perdre de l'argent en le laissant en dépôt auprès de l'institut monétaire.

Un nouvel assouplissement monétaire pourrait être nécessaire pour revigorer l'inflation, qui a fortement ralenti à 0,8% sur un an en avril, en raison de la chute du pétrole, loin de l'objectif de 2% de la BoE.

L'institution monétaire a en outre musclé son programme de rachats d'actifs, dont des obligations de l'Etat britannique.

Pour les finances du pays, cette faiblesse des taux et l'aide de la BoE sont une bonne nouvelle puisque les mesures de soutien à l'économie coûtent très cher et font exploser le déficit public et le recours à la dette.

L'OBR (Office for Budget Responsibility), qui élabore les prévisions économiques pour le compte du gouvernement, table sur un déficit public pour 2020-2021 de 298,4 milliards, soit 15,2% du PIB.

afp/rp