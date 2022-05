Le Royaume-Uni entrera en récession cette année, selon le groupe de réflexion NIESR.

Le National Institute of Economic and Social Research (NIESR) prévoit que le produit intérieur brut diminuera de 0,2 % au troisième trimestre et de 0,4 % au cours des trois derniers mois de l'année.

Cela marquerait deux trimestres consécutifs de contraction, une définition communément utilisée de la récession.

"Les temps sont difficiles pour l'économie britannique", a déclaré le directeur adjoint de la macroéconomie du NIESR, Stephen Millard, ancien économiste de la Banque d'Angleterre.

Le NIESR a déclaré que le ralentissement ne serait pas considéré comme une récession selon sa définition préférée - similaire à celle utilisée par le National Bureau of Economic Research des États-Unis - qui exige une contraction plus soutenue.

La semaine dernière, la Banque d'Angleterre a prévu que l'économie britannique se contracterait de jusqu'à 1 % au cours du dernier trimestre de cette année et qu'elle se contracterait également sur l'ensemble de l'année 2023 - mais pas qu'elle se contracterait pendant deux trimestres consécutifs.

Le NIESR estime que l'invasion de l'Ukraine par la Russie fera chuter la production économique mondiale de 1,1 % ou 1,5 billion de dollars cette année - ce qui équivaut à peu près à une économie de la taille de l'Australie.

Le NIESR a réduit ses prévisions de croissance au Royaume-Uni pour 2022, de 4,8 % à 3,5 %, et a revu à la baisse ses prévisions pour 2023, de 1,3 % à 0,8 % - bien que ces prévisions soient plus solides que celles de la BoE, qui prévoyait une contraction de 0,25 % en 2023.

L'inflation des prix à la consommation devrait culminer à 8,3 %, ce qui est inférieur à la prévision de la BoE de plus de 10 %, car le NIESR ne s'attend pas à ce que les prix de l'énergie augmentent autant que la BoE. En effet, le NIESR ne s'attend pas à ce que les prix de l'énergie augmentent autant que ceux de la BoE.

Mais le gouvernement devrait augmenter sa principale prestation sociale pour les chômeurs et les bas salaires - Universal Credit - de 25 livres (31 $) par semaine pour aider à compenser la hausse des factures, et accorder une subvention de 250 livres aux 40 % des ménages les plus pauvres, selon le rapport.

Le ministre des finances, Rishi Sunak, a supprimé en octobre une augmentation temporaire de 20 livres liée à la COVID pour le crédit universel.

Les propositions du NIESR coûteraient 4,2 milliards de livres, par rapport aux 20 milliards de livres de marge de manœuvre dont dispose Sunak par rapport aux règles fiscales qu'il s'est lui-même imposées.

Sunak a déclaré il y a deux semaines qu'il serait "idiot" de proposer plus de soutien maintenant et qu'il voulait attendre plus tard dans l'année, lorsque les perspectives économiques seraient plus claires.

Mais le Premier ministre Boris Johnson a déclaré au Parlement mardi que le gouvernement aurait plus à dire dans les prochains jours sur le soutien au coût de la vie.

Le NIESR a estimé qu'environ 1,5 million de ménages britanniques - soit environ 5 % du total - seraient bientôt confrontés à des factures de nourriture et d'énergie qui dépasseraient leur revenu disponible après déduction des frais de logement.

"L'impact sur ces ménages pourrait facilement être réduit sans détérioration de la viabilité à moyen terme de notre position fiscale", a déclaré le directeur du NIESR, Jagjit Chadha.

(1 $ = 0,8114 livre)