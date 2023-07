Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, envisage d'abroger un texte législatif datant de l'Union européenne qui exigeait des entreprises financières qu'elles séparent le coût de la recherche en matière d'investissement des dépenses liées à la négociation, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Le ministère des finances du pays avait annoncé l'année dernière une série de mesures financières visant à renforcer le rôle de la City de Londres en tant que centre financier mondial. Ces mesures comprenaient une révision des exigences de l'UE en matière de négociation d'actions et d'obligations, connues sous le nom de MiFID II, et une règle exigeant des courtiers qu'ils détaillent ou "dégroupent" les frais facturés à leurs clients pour la recherche sur les choix d'actions et pour l'exécution des ordres d'achat d'actions.

M. Hunt devrait annoncer ce plan dans son discours de lundi à Mansion House, selon le rapport, ajoutant qu'il devrait également révéler la promesse des assureurs d'investir des milliards de livres sterling dans des start-ups et des projets d'infrastructure.

Cette mesure vise à renforcer l'attractivité du secteur des services financiers du Royaume-Uni et constitue une recommandation clé d'une étude sur la recherche en matière d'investissement menée par l'avocate Rachel Kent, indique le rapport, qui cite deux personnes familières avec l'étude de Mme Kent.

Le Trésor britannique n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'année dernière, le Royaume-Uni avait annoncé le lancement de l'Investment Research Review - un examen indépendant de la recherche sur les investissements dans les services financiers et de sa contribution à la compétitivité des marchés de capitaux britanniques, dirigé par Rachel Kent, une avocate chevronnée des services financiers chez Hogan Lovells.

L'examen, qui a été mis en place pour étudier le lien entre les niveaux de recherche et l'attractivité du Royaume-Uni en tant que destination pour les entreprises afin d'accéder aux capitaux, à la fois sur les marchés privés et publics, s'est déroulé jusqu'au mois dernier.

La Grande-Bretagne a été confrontée aux répercussions du Brexit, de la pandémie et de la hausse des prix du gaz provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le pays a évité une récession largement anticipée depuis le début de l'année. (Reportage d'Anirudh Saligrama à Bengaluru, édition de Matthew Lewis)