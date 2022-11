Le Royaume-Uni envisage d'étendre la taxe sur les effets d'aubaine aux entreprises énergétiques - source

La source a confirmé que l'idée était envisagée comme un moyen de lever environ 40 milliards de livres sur cinq ans, ce qui permettrait d'assainir les finances publiques. Selon le Times, le système pourrait être étendu aux producteurs d'électricité.

Le Premier ministre Rishi Sunak, au pouvoir depuis un peu plus d'une semaine, et son ministre des Finances Jeremy Hunt tentent de trouver des moyens de réduire les dépenses et d'augmenter les recettes afin de boucher un trou budgétaire aggravé par les plans économiques de son prédécesseur Liz Truss, alimentés par la dette.

Hunt doit annoncer son plan budgétaire le 17 novembre.