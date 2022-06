Le Royaume-Uni est convaincu qu'il peut annuler l'interdiction légale du plan pour le Rwanda

Le gouvernement a été contraint de se battre contre une série de contestations juridiques devant les tribunaux de Londres et se croyait prêt à expulser une poignée de migrants à bord d'un avion charter vers le Rwanda dans la nuit de mardi à mercredi avant que la Cour européenne des droits de l'homme (ECHO) n'intervienne.

Des organisations caritatives, des opposants politiques et des chefs religieux ont accusé le gouvernement de mener une bataille "inhumaine" contre les demandeurs d'asile. Le gouvernement affirme que cette politique va briser le modèle économique des réseaux de passeurs.

Therese Coffey, ministre du travail et des pensions, a déclaré à BBC TV que le gouvernement avait été surpris par l'intervention mais qu'il se préparait déjà au prochain vol.

"Nous devons encore évidemment examiner ce jugement, décider des prochaines étapes juridiques mais aussi préparer le prochain vol", a-t-elle déclaré.

"Les seules personnes qui en profitent vraiment sont les trafiquants qui, franchement, en poussant les bateaux, ne se soucient pas vraiment de savoir si les gens vivent ou meurent."

La Grande-Bretagne a conclu un accord avec le Rwanda en avril pour envoyer des dizaines de milliers de demandeurs d'asile dans ce pays d'Afrique de l'Est, dans ce qu'elle a déclaré être une tentative pour endiguer le flux de migrants qui font des voyages dangereux à travers la Manche depuis la France.

Le chef des réfugiés des Nations Unies a qualifié cette politique de "catastrophique", l'ensemble des dirigeants de l'Église d'Angleterre l'ont dénoncée comme étant immorale, et les médias ont rapporté que le Prince Charles, l'héritier du trône, avait qualifié en privé ce plan d'"épouvantable".

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la Grande-Bretagne ne se laisserait pas décourager, et la question a suscité des demandes de la part de certains législateurs conservateurs pour que la Grande-Bretagne se retire complètement de la Convention européenne des droits de l'homme.

"Sera-t-il nécessaire de modifier certaines lois pour nous aider au fur et à mesure ? Cela pourrait très bien être le cas et toutes ces options sont en cours d'examen constant", a déclaré Johnson mardi.

Mme Coffey a déclaré qu'elle n'était pas au courant d'un quelconque projet de la Grande-Bretagne de modifier sa relation avec la Cour européenne, qui fait partie du Conseil de l'Europe, composé de 46 nations.

La décision d'ECHO, qui concernait l'un des hommes, un Irakien, qui devait se trouver sur le premier vol rwandais, a déclaré qu'il ne devait pas être renvoyé avant qu'un procès complet ne se tienne à Londres pour décider de la légalité du projet. Ce procès devrait avoir lieu le mois prochain.

L'organisation caritative Care4Calais, qui a lancé des contestations judiciaires au nom de certains des migrants, a déclaré que sur les sept hommes qui devaient être sur le vol, quatre ont vu leur expulsion bloquée par les tribunaux britanniques et trois par l'ECHO.

La Grande-Bretagne affirme que l'accord de 120 millions de livres (148 millions de dollars) conclu avec le Rwanda permettra de briser le modèle économique des réseaux de passeurs et d'endiguer le flux des dangereux voyages transmanche. Plus de 28 500 personnes sont arrivées en Grande-Bretagne sur de petits bateaux l'année dernière, et quelque 444 ont été détectées au cours de la seule journée de mardi.

Le gouvernement rwandais a déclaré qu'il restait pleinement engagé dans le plan.

"Le Rwanda est prêt à accueillir les migrants lorsqu'ils arriveront et à leur proposer la sécurité et des opportunités dans notre pays", a déclaré Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement.