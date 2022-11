Le Royaume-Uni est toujours confronté à un trou budgétaire de 40 milliards de livres - Resolution Foundation

La Resolution Foundation, qui se concentre sur les problèmes auxquels sont confrontés les ménages à revenus faibles et moyens, a déclaré que le nouveau Premier ministre Rishi Sunak et son ministre des Finances Jeremy Hunt étaient confrontés à des choix peu attrayants avant la déclaration budgétaire prévue le 17 novembre.

"Alors que l'accent a été mis récemment sur l'amélioration des conditions post-Trussonomics, l'image centrale reste celle d'une croissance plus faible, de coûts d'emprunt plus élevés et de réductions d'impôts coûteuses qui ont laissé un trou fiscal d'au moins 40 milliards de livres à combler", a déclaré le directeur de recherche de la Resolution Foundation, James Smith.

L'Office for Budget Responsibility britannique a publié ses dernières prévisions d'emprunt en mars, depuis lors, les perspectives de croissance se sont affaiblies en raison de la flambée des prix de l'énergie, tandis que les taux d'intérêt ont augmenté en Grande-Bretagne et dans le monde, faisant grimper les coûts d'emprunt.

La Resolution Foundation a estimé que des hausses d'impôts et des réductions de dépenses d'au moins 30 milliards de livres seraient nécessaires pour garantir la baisse de la dette en pourcentage du produit intérieur brut d'ici l'exercice 2026-27.

Les ministres des finances précédents avaient également laissé une marge de manœuvre d'au moins 12 milliards de livres pour atteindre leurs objectifs budgétaires, a ajouté le groupe de réflexion.

Auparavant, l'Institute for Fiscal Studies avait estimé que la Grande-Bretagne était confrontée à un trou budgétaire de 62 milliards de livres à la suite du plan de réduction des impôts annoncé par le ministre des finances de Mme Truss, Kwasi Kwarteng, le 23 septembre.

Ce "mini-budget" a fait chuter la livre sterling à un niveau record par rapport au dollar américain et a contraint la Banque d'Angleterre à intervenir sur le marché obligataire, ce qui a incité Mme Truss à revenir sur certains de ses plans et à licencier Kwarteng - mais trop tard pour sauver son poste de premier ministre.

La Resolution Foundation a déclaré que les réductions des dépenses d'investissement plaisaient souvent aux gouvernements britanniques qui cherchaient à faire des économies - mais qu'elles se feraient au détriment de la croissance à long terme et qu'elles permettraient de récolter 10 milliards de livres au maximum.

L'inflation élevée signifie que les départements gouvernementaux - qui ont pour la plupart des budgets de trésorerie fixes - sont déjà confrontés à 22 milliards de livres de réductions en termes réels d'ici 2024-25, ce qui limite la possibilité de faire des économies supplémentaires et crée une pression pour des dépenses supplémentaires, ajoute-t-elle.

Le gouvernement est en train de revoir une promesse antérieure d'augmenter les pensions et les prestations sociales en fonction de l'inflation, ce qui coûtera environ 9 milliards de livres.

Environ 17 milliards de livres de réductions d'impôts de Truss restent en place, en grande partie l'annulation d'une augmentation de 15 milliards de livres des charges sociales introduite par Sunak lorsqu'il était ministre des finances.

"De nouvelles mesures d'austérité pour les services publics sont également probables, mais il y a des limites à l'ampleur qu'elles peuvent avoir de manière crédible", a déclaré M. Smith. "Cette réalité signifie que la déclaration d'automne impliquera probablement des hausses d'impôts, et pas seulement des réductions de dépenses."

(1 $ = 0,8692 livre)