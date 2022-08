Bourse de Londres : Le Royaume-Uni et le Danemark apportent des fonds supplémentaires et des armes à l'Ukraine

COPENHAGUE, 11 août (Reuters) - La Grande-Bretagne et le Danemark ont annoncé jeudi apporter une aide supplémentaire à l'Ukraine sous forme de financement et d'armes, dans le cadre d'une conférence internationale des donateurs qui se tient à Copenhague ce jeudi.

Dans un communiqué, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle fournirait à l'Ukraine davantage de systèmes de roquettes à lancements multiples, capables de frapper des cibles situées à 80 km, pour permettre à l'Ukraine de se défendre contre l'artillerie lourde russe.

Le Danemark va quant à lui augmenter son aide financière à l'Ukraine de 110 millions d'euros, a déclaré la Première ministre Mette Frederiksen lors de la conférence.

"Il s'agit d'une guerre contre les valeurs sur lesquelles reposent l'Europe et le monde libre (...) Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à soutenir l'Ukraine", a-t-elle déclaré.

La conférence, qui est organisée par l'Ukraine, le Danemark et la Grande-Bretagne, a pour but de discuter du soutien à long terme à apporter à l'Ukraine après l'invasion russe en février dernier.

Le Danemark a annoncé mercredi qu'il allait dépêcher des instructeurs militaires en Grande-Bretagne pour aider à entraîner les soldats ukrainiens et former des officiers ukrainiens sur son sol. (Reportage Jacob Gronholt-Pedersen et Sachin Ravikumar, rédigé par Stine Jacobsen; version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)