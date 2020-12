Bourse de Londres : Le Royaume-Uni et les États-Unis signent un accord pour garantir la fluidité des échanges après le Brexit

LONDRES, 16 décembre (Reuters) - Le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont signé mercredi un accord sur les procédures douanières afin de maintenir la fluidité des échanges entre les deux pays lorsque le premier quittera effectivement l'orbite de l'Union européenne à la fin de l'année.

"Il s'agit d'un accord important qui garantit une continuité des échanges après la sortie de l'UE et qui démontre la solidité des relations douanières américano-britanniques", a déclaré dans un communiqué le ministre britannique du Trésor Jesse Norman.

"Cet accord nous permettra de continuer à coopérer dans la lutte contre les infractions douanières grâce au partage d'informations et de bonnes pratiques, et il fournit le fondement juridique pour des programmes visant à faciliter les flux commerciaux pour les importateurs et les exportateurs." (William James, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)