L'autorité britannique de régulation de la concurrence a annoncé mardi aux supermarchés qu'elle examinait leurs bénéfices afin de déterminer les chaînes d'approvisionnement à examiner de plus près dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre l'inflation des prix des denrées alimentaires.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 19 % au cours de l'année écoulée, après avoir connu l'inflation la plus soutenue depuis les années 1970, ce qui alourdit le budget des ménages, déjà mis à rude épreuve par les factures d'énergie élevées et d'autres augmentations de prix.

L'autorité de la concurrence et des marchés, qui a promis d'intensifier ses travaux sur les prix des produits alimentaires il y a deux semaines, a répété mardi qu'elle n'avait pas encore vu de preuves de problèmes spécifiques.

"Nous examinons les tendances de la rentabilité des détaillants, en nous concentrant particulièrement sur les grands supermarchés et les discounters qui, ensemble, représentent plus de 80 % de l'ensemble des dépenses d'épicerie", a déclaré l'organisme de surveillance dans une lettre ouverte adressée au secteur de l'épicerie.

"Nous examinerons également les indices d'inflation au niveau des produits et la manière dont ils sont liés aux tendances des coûts des intrants.

Samedi, les médias ont rapporté que le gouvernement envisageait de demander aux détaillants de plafonner les prix des produits alimentaires de base, ce qui a suscité les critiques de l'organisme sectoriel BRC, qui a déclaré que ces mesures ne feraient aucune différence.

Les chiffres officiels ont montré que la forte inflation n'a pas augmenté les bénéfices des entreprises en 2022, à l'exception des producteurs de pétrole et de gaz.

La CMA a déclaré qu'elle prévoyait de publier une mise à jour de ses travaux à la fin du mois de juillet, date à laquelle elle publierait également un rapport sur ses travaux concernant les prix unitaires, qui indiquent le coût d'un produit en fonction de son poids ou de son volume et aident les gens à identifier le meilleur rapport qualité-prix.

Les grands supermarchés, dont Tesco et Sainsbury's, ont annoncé des réductions de prix sur certains produits alimentaires au cours des dernières semaines.