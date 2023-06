Le Royaume-Uni inflige une amende de 21 millions de dollars à un courtier pour escroquerie fiscale européenne "cum-ex

La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a infligé au courtier ED&F Man Capital Markets Ltd (MCML) une amende de 17,2 millions de livres (21,35 millions de dollars), sa plus lourde sanction à ce jour, dans le cadre de l'escroquerie fiscale européenne dite "cum-ex".

Le système de négociation "cum-ex", qui a prospéré après la crise financière mondiale de 2008, impliquait que les banques et les investisseurs négocient rapidement des actions autour des jours de versement des dividendes, brouillant ainsi la propriété des actions et permettant à de multiples parties de réclamer des réductions d'impôts. La FCA a déclaré lundi qu'elle avait infligé une amende au courtier pour de "graves manquements" qui l'ont amené à bénéficier de stratégies de négociation conçues pour permettre aux clients de réclamer illégitimement des impôts aux autorités danoises. La société n'a pas contesté les conclusions de la FCA et a accepté de transiger, ce qui s'est traduit par une réduction de 30 % de la pénalité appliquée, a indiqué l'autorité de surveillance. Un porte-parole du MCML a déclaré que l'amende concernait une ancienne activité qui a été fermée en 2015. L'amende fait suite à trois autres affaires de moindre importance contre des courtiers pour des manquements similaires. Jusqu'à présent, les activités d'application de la loi de l'organisme de surveillance britannique liées au système ont été éclipsées par les enquêtes tentaculaires menées par l'Allemagne et le Danemark, qui, selon les fonctionnaires, concernent environ 1 500 suspects et 100 banques sur quatre continents. La FCA a déclaré que les manquements de MCML ont permis à des clients de réclamer aux autorités danoises quelque 20 millions de livres d'impôts illégitimes entre 2012 et 2015, ce qui a généré plus de 5 millions de livres de frais pour la société. Certains des actifs d'ED&F Man Capital Markets ont été rachetés par la société de services financiers Marex l'année dernière. Le porte-parole de MCML a déclaré que le secteur d'activité faisant l'objet de l'action de la FCA avait été spécifiquement exclu de la vente et qu'il s'agissait d'un passif éventuel qui avait été cantonné dans le cadre de la transaction. "Il sera désormais possible de franchir les dernières étapes de la déréglementation et de la fermeture des activités de MCML", a ajouté le porte-parole. (1 $ = 0,8058 livre)