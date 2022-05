Le Royaume-Uni interdit les exportations de services vers la Russie, sanctionne les médias russes

Le Premier ministre Boris Johnson a été l'un des principaux soutiens de l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie le 24 février, présentant les sanctions de Londres contre Moscou comme un moyen de punir le président Vladimir Poutine pour une guerre que le dirigeant russe décrit comme une "opération spéciale" visant à dénazifier son voisin.

Les mesures, selon le gouvernement, couperaient l'accès de la Russie aux services britanniques de conseil en gestion, de comptabilité et de relations publiques, cimentant une décision que beaucoup avaient déjà prise pour eux-mêmes, y compris les quatre grandes sociétés de comptabilité et de conseil -- Deloitte, EY, KPMG et PwC.

De nombreuses autres sociétés de services, telles que les groupes de publicité, ont également cherché à vendre ou à fermer leurs activités en Russie, tandis que certains cabinets d'avocats n'ont pas accepté de nouveaux clients.

"Faire des affaires avec le régime de Poutine est une faillite morale et contribue à financer une machine de guerre qui cause des souffrances indicibles à travers l'Ukraine", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Liz Truss dans un communiqué.

"Couper l'accès de la Russie aux services britanniques mettra davantage de pression sur le Kremlin et contribuera finalement à assurer l'échec de Poutine en Ukraine."

Le ministre des affaires Kwasi Kwarteng a déclaré que la Grande-Bretagne "augmentait la pression économique sur le Kremlin pour qu'il change de cap".

Les pays occidentaux ont sanctionné des dizaines de personnes et d'entreprises en Russie depuis l'invasion, des mesures souvent chorégraphiées dont Poutine a dit qu'elles ne feraient que nuire à l'Occident en raison de la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie.

Plus tôt, l'Union européenne s'est également attaquée aux services de comptabilité et de relations publiques dans ses propositions pour sa sixième et plus sévère série de sanctions contre la Russie.

La Grande-Bretagne a également imposé des sanctions à des journalistes individuels et à des organisations de médias.

"Pendant trop longtemps, RT et Sputnik ont débité des absurdités dangereuses déguisées en informations sérieuses pour justifier l'invasion de l'Ukraine par Poutine", a déclaré Chris Philp, ministre des technologies et de l'économie numérique.

"Ces médias ont déjà été expulsés des ondes en Grande-Bretagne et nous avons interdit à quiconque de faire des affaires avec eux. Nous avons maintenant décidé de débrancher leurs sites Web, leurs comptes de médias sociaux et leurs applications afin de mettre un terme à la diffusion de leurs mensonges."