Le nouveau gouvernement travailliste britannique réexamine le système des retraites afin de trouver des moyens d'investir davantage dans des actifs productifs dans le but de stimuler la croissance économique et d'améliorer les revenus des retraités, a-t-il déclaré samedi.

Le Premier ministre Keir Starmer a fait de la lutte contre la croissance anémique du pays l'un des principaux objectifs de son gouvernement depuis qu'il a remporté les élections du 4 juillet.

Dans le cadre de son premier paquet de propositions de lois, le gouvernement a annoncé la semaine dernière un nouveau projet de loi sur les régimes de retraite qui viserait à encourager la consolidation des petits régimes de retraite et à élargir les stratégies d'investissement.

"La révision que nous annonçons est la dernière d'une série de réformes visant à débloquer la croissance, à stimuler l'investissement et à permettre aux retraités de réaliser des économies", a déclaré la ministre des finances, Rachel Reeves, dans un communiqué.

"Je suis déterminée à réparer les fondations de notre économie.

Les régimes à cotisations définies devraient gérer environ 800 milliards de livres (1 000 milliards de dollars) d'actifs d'ici à la fin de la décennie, et l'augmentation de leurs investissements dans des actifs productifs contribuerait à la croissance de l'économie et à la construction d'infrastructures, a déclaré le ministère des finances.

Le gouvernement a indiqué que son étude porterait sur les moyens d'accroître le potentiel d'investissement des 360 milliards de livres du Local Government Pensions Scheme (LGPS), qui gère l'épargne des personnes travaillant pour les autorités locales dans toute la Grande-Bretagne.

Le LGPS est réparti entre près de 90 fonds et la consolidation pourrait contribuer à réduire la fragmentation et le gaspillage, a déclaré le gouvernement, ajoutant qu'il envisagerait de légiférer pour rendre obligatoire la mise en commun de l'argent si des progrès insuffisants étaient réalisés d'ici mars 2025.

M. Reeves et Emma Reynolds, ministre des pensions, présideront une table ronde avec le secteur des pensions lundi.

La première phase de la révision du système des retraites sera présentée dans quelques mois et tiendra compte de la nécessité d'accorder la priorité à la stabilité, à la liquidité et à la diversité du marché des gilts, ajoute le communiqué. Une deuxième phase examinera le paysage plus large des pensions.

Barclays a déclaré qu'elle se félicitait de la "révision opportune" du secteur des pensions par le gouvernement.

"Les réformes des retraites sont essentielles pour débloquer l'investissement institutionnel dans les actions de croissance", a déclaré le directeur général de la banque, C. S. Venkatakrishnan. (1 $ = 0,7741 livre) (Reportage de Kylie MacLellan ; Rédaction de Mike Harrison)