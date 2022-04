Le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie acceptent de travailler sur l'hypersonique dans le cadre d'un pacte de défense

La nouvelle alliance de défense Aukus, lancée en septembre dernier, a incité l'Australie à annuler un contrat pour un sous-marin conventionnel français en faveur d'un programme de sous-marins nucléaires soutenu par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ce qui a nui aux relations avec le président français Emmanuel Macron.

Dans une déclaration commune, les dirigeants de l'AUKUS, M. Johnson, le président américain Joe Biden et le premier ministre australien Scott Morrison ont déclaré qu'ils étaient satisfaits de l'avancement du programme de sous-marins conventionnels à propulsion nucléaire pour l'Australie, et que les alliés coopéreraient également dans d'autres domaines.

"Nous nous sommes également engagés aujourd'hui à entamer une nouvelle coopération trilatérale sur l'hypersonique et le contre-hypersonique, ainsi que sur les capacités de guerre électronique", indique le communiqué.

Les États-Unis et l'Australie ont déjà un programme d'armes hypersoniques appelé SCIFiRE, et les responsables britanniques ont déclaré que même si la Grande-Bretagne ne rejoindrait pas ce programme pour le moment, les trois pays travailleraient ensemble sur la recherche et le développement dans le domaine afin d'accroître leurs options.

L'administration de M. Biden investit dans la recherche et le développement de missiles hypersoniques, qui se déplacent à cinq fois la vitesse du son, alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février a intensifié les inquiétudes concernant la sécurité européenne.

"À la lumière de l'invasion non provoquée, injustifiée et illégale de l'Ukraine par la Russie, nous avons réitéré notre engagement inébranlable envers un système international qui respecte les droits de l'homme, l'État de droit et la résolution pacifique des différends sans coercition", ont déclaré les dirigeants, ajoutant qu'ils ont également réaffirmé leur engagement envers un "Indo-Pacifique libre et ouvert".