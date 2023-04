Le gouvernement britannique a annoncé mardi qu'il allait lever les mesures qu'il avait introduites pour enrayer la propagation de la grippe aviaire.

Le ministère de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (Defra) a indiqué dans un communiqué que les niveaux de risque liés à la grippe aviaire avaient été réduits.

Le changement, qui entrera en vigueur le 18 avril, signifie que les volailles et autres oiseaux captifs n'auront plus besoin d'être hébergés et pourront être gardés à l'extérieur, sauf s'ils se trouvent dans une "zone de protection".

La restriction, qui s'applique à l'ensemble de l'Angleterre et du Pays de Galles, a été annoncée en octobre de l'année dernière.