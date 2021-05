Le Royaume-Uni pilote un nouveau programme qui fournit des ensembles de démarrage de vapotage gratuits aux fumeurs dans les salles d'urgence

MONTREAL, 06 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les services nationaux de santé (NHS) testent actuellement un programme qui fournira à certains fumeurs admis dans les services d’urgence des ensembles de démarrage de vapotage gratuits et des instructions sur la façon de les utiliser, en combinaison avec un soutien continu pour arrêter de fumer. L’autre groupe de fumeurs ne recevra qu’un dépliant contenant des informations sur les services locaux pour arrêter de fumer. On demandera aux deux groupes un, trois et six mois plus tard s’ils fument encore. L’Association canadienne du vapotage (ACV) félicite le Royaume-Uni, qui continue à prendre des décisions fondées sur des données probantes tout en veillant à ce que la vie des fumeurs reste une priorité.



Public Health England (PHE) est un leader mondial de la recherche sur le vapotage et du soutien au vapotage en tant qu’outil de réduction des méfaits. Malgré le déni mondial de l’efficacité du vapotage, PHE n’a jamais renoncé, en conseillant et en informant les fumeurs sur le fait que le vapotage est une alternative moins nocive au tabagisme. Les idées fausses sur le vapotage ont poussé PHE à publier plusieurs déclarations pour rassurer le public et les fumeurs en déclarant, plus particulièrement : « Il y a plus de 6 millions de fumeurs en Angleterre et le tabagisme est toujours la principale cause de décès prématuré et de maladie, en particulier parmi les plus défavorisés de notre société. Aider un plus grand nombre de fumeurs à cesser de fumer est vital si nous voulons réaliser la vision du gouvernement d’une société sans fumée d’ici 2030, et le vapotage a un rôle à jouer. Le vapotage a aidé des milliers de fumeurs à cesser de fumer à ce jour. Des milliers d’autres pourraient en bénéficier s’ils n’étaient pas rebutés par les croyances persistantes, aggravées et inexactes du public à propos du vapotage. Les fumeurs devraient être rassurés par le rapport détaillé qui montre que la réglementation britannique sur la cigarette électronique est efficace et que le vapotage reste une alternative plus sûre au tabagisme. J’exhorte les fumeurs à faire confiance à notre système de réglementation et à ne pas se laisser décourager par des manchettes alarmistes sur les risques du vapotage qui ne sont pas soutenus par des preuves ».

« L’ACV est encouragée par la politique et les initiatives progressistes du Royaume-Uni. La science issue du Royaume-Uni a constamment conclu que le vapotage était beaucoup moins nocif et qu’il est efficace pour arrêter de fumer. Nous implorons le gouvernement du Canada de suivre l’exemple du Royaume-Uni et de veiller à ce que la vie des fumeurs soit la principale considération lors de la mise en œuvre de la politique », a déclaré Darryl Tempest, directeur général de l’ACV.

