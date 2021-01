Bourse de Londres : Le Royaume-Uni, premier pays à déployer le vaccin d'AstraZeneca

LONDRES, 4 janvier (Reuters) - La Grande-Bretagne est lundi le premier pays au monde à déployer le vaccin contre le COVID-19 du groupe pharmaceutique AstraZeneca et de l'université d'Oxford, moins cher et plus facilement transportable.

Six hôpitaux d'Angleterre administreront les premières des quelque 530.000 doses de ce vaccin déjà disponibles dans le pays. Le programme doit ensuite être étendu en quelques jours à plusieurs centaines de sites et le gouvernement espère qu'il permettra de vacciner plusieurs dizaines de millions de personnes dans les mois à venir.

"C'est un moment charnière de notre combat contre cet horrible virus et j'espère qu'il apportera à tout le monde un regain d'espoir que la fin de pandémie soit en vue", a déclaré le ministre de la Santé, Matt Hancock, dans un communiqué.

La Grande-Bretagne avait déjà été le mois dernier le premier pays à utiliser le vaccin de Pfizer et BioNTech , qui doit être stocké à des températures très basses. Un million de personnes ont déjà reçu au moins une dose de ce vaccin dans le pays.

Le vaccin AstraZeneca-Oxford peut être stocké dans un réfrigérateur ordinaire, ce qui facilite son transport et son utilisation.

Le nombre de nouveaux cas de contamination par le coronavirus en Grande-Bretagne a fortement augmenté ces dernières semaines, entre autres en raison de l'apparition d'un nouveau variant plus contagieux. Dimanche, le pays a enregistré 55.000 nouveaux cas. Le Premier ministre, Boris Johnson, n'a pas exclu de nouvelles mesures de restriction pour tenter de freiner l'épidémie.

Les autorités ont par ailleurs modifié leur stratégie vaccinale: leur priorité est désormais d'administrer une première dose d'un vaccin à autant de personnes que possible, le report de la deuxième injection pouvant permettre d'éviter des tensions dans la chaîne d'approvisionnement. Mais ce changement a déjà été critiqué par certains médecins. (William James, version française Marc Angrand)