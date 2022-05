Le Royaume-Uni rejette les propositions de l'UE visant à résoudre le différend commercial avec la Nouvelle-Irlande

La Grande-Bretagne a rejeté mercredi les propositions de l'Union européenne visant à résoudre une impasse concernant les règles commerciales post-Brexit pour l'Irlande du Nord, affirmant qu'elle n'hésiterait pas à prendre des mesures directes dans la dernière escalade entre les deux parties.

La conclusion d'un accord qui préserve la paix, protège le marché unique de l'UE et évite de nouvelles frontières sur l'île d'Irlande et avec la Grande-Bretagne a toujours été le plus grand défi pour Londres au moment où elle s'engage dans son départ historique du bloc.

Elle a convenu d'un protocole qui a effectivement créé une frontière douanière en mer entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, mais affirme aujourd'hui que la bureaucratie requise est intolérable.

Depuis des mois, Londres menace de déchirer le protocole - ce qui pourrait entraîner une guerre commerciale avec l'Europe à un moment où l'inflation est en hausse - ce qui a provoqué des cris d'alarme en Europe et à Washington.

Bruxelles a proposé d'alléger les contrôles en octobre, mais la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré que les propositions ne s'attaquaient pas au problème de fond, "et dans certains cas, nous feraient reculer".

"Les prix ont augmenté, le commerce est gravement perturbé et les habitants d'Irlande du Nord sont soumis à des lois et à des impôts différents de ceux de l'autre côté de la mer d'Irlande, ce qui les a laissés sans exécutif et constitue une menace pour la paix et la stabilité", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Mme Truss a déclaré que le gouvernement souhaitait une solution négociée, mais a ajouté que nous "n'hésiterons pas à prendre des mesures pour stabiliser la situation en Irlande du Nord si aucune solution ne peut être trouvée".

Selon le Times, le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson pourrait légiférer pour supprimer les contrôles sur les marchandises et dire aux entreprises d'Irlande du Nord de ne pas tenir compte des règles de l'UE. Mais tout le monde à Westminster ne soutiendra pas une telle approche.

Simon Hoare, un législateur des conservateurs au pouvoir qui préside la commission parlementaire sur l'Irlande du Nord, a déclaré qu'"aucun pays honorable ne devrait agir unilatéralement dans le cadre d'un accord".

L'Irlande, l'Allemagne et l'Union européenne ont exhorté la Grande-Bretagne à ne pas prendre les choses en main, mais les élections locales en Irlande du Nord de la semaine dernière ont donné un nouvel élan et la Grande-Bretagne affirme que rien ne doit menacer un accord de paix de 1998 qui a largement mis fin à des décennies de violence sectaire entre nationalistes et unionistes irlandais.

Le parti nationaliste irlandais Sinn Fein, qui accepte le protocole compte tenu de son objectif d'unification de l'Irlande, est devenu le plus grand parti lors des élections, tandis que le parti unioniste démocratique (DUP), qui craint de perdre ses liens avec Londres, est tombé en deuxième position.

Le DUP a maintenant refusé de former une nouvelle administration de partage du pouvoir à moins que les règles commerciales ne soient révisées. (Édition : William James, Elizabeth Piper)