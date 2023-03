Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, a élargi mercredi l'accès aux services de garde d'enfants et annoncé une refonte du système de protection sociale dans le cadre de mesures visant à atténuer les tensions sur le marché du travail qui ont entravé les perspectives de croissance.

Dans ce qu'il a décrit comme "le plus grand changement apporté à notre système de protection sociale depuis une décennie", M. Hunt a déclaré que les demandeurs d'allocations handicapés seraient en mesure de chercher du travail sans perdre leur soutien financier.

Les allocataires sociaux capables de travailler mais choisissant de ne pas le faire seront soumis à des sanctions plus rigoureuses, a-t-il déclaré, dans le cadre d'une série de réformes du marché du travail visant à ramener les gens sur le marché de l'emploi.

Le seuil à vie pour les cotisations de retraite non imposables a également été supprimé et l'allocation annuelle non imposable a été augmentée de 50 % pour atteindre 60 000 livres, dans le but d'encourager les hauts revenus à continuer à travailler et à ne pas prendre une retraite anticipée.

"Aujourd'hui, je propose des réformes visant à supprimer les obstacles qui empêchent les personnes qui le souhaitent de travailler", a déclaré M. Hunt au Parlement.

M. Hunt a déclaré que les parents qui travaillent et qui ont des enfants de plus de neuf mois auraient droit à 30 heures de garde gratuite par semaine d'ici à septembre 2025, ce qui élargirait le système existant pour les enfants de trois et quatre ans.

"Je ne veux pas qu'un parent ayant un enfant de moins de cinq ans soit empêché de travailler, s'il le souhaite, car cela nuit à notre économie et est injuste, surtout pour les femmes", a-t-il déclaré.

Le gouvernement a déclaré qu'en 2025, le coût des services de garde d'enfants supplémentaires pour les parents s'élèverait à 4,5 milliards de livres et que la réduction des impôts sur les retraites des personnes à hauts revenus coûterait plus d'un milliard de livres.