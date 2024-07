La Grande-Bretagne est revenue sur sa décision d'autoriser une opération de forage pétrolier, ont déclaré jeudi les avocats des défenseurs des droits de l'homme, à la suite d'une décision historique de la plus haute juridiction du Royaume-Uni sur les effets des projets d'exploitation des combustibles fossiles sur le climat.

Le cabinet d'avocats Leigh Day a déclaré que les ministres de l'ancien gouvernement conservateur avaient accepté l'annulation d'une décision de 2023 autorisant le forage pétrolier dans le Lincolnshire, dans l'est de l'Angleterre. Les conservateurs ont été remplacés au gouvernement après la victoire des travaillistes aux élections de la semaine dernière.

Cette décision fait suite à un arrêt important rendu le mois dernier par la Cour suprême du Royaume-Uni, qui, selon les activistes, pourrait avoir un impact considérable sur les nouveaux projets d'exploitation des combustibles fossiles en Grande-Bretagne.

La Cour suprême a statué que les autorités chargées de l'aménagement du territoire devaient tenir compte de l'impact de la combustion, et non pas seulement de l'extraction, des combustibles fossiles lorsqu'elles décident d'approuver ou non des projets.

Selon Leigh Day, à la suite de cet arrêt, les ministres britanniques et la compagnie pétrolière Egdon Resources ont accepté de concéder un recours en justice introduit par le groupe de campagne local SOS Biscathorpe.

Mathilda Dennis, chargée de campagne, a déclaré dans un communiqué qu'à la suite de l'arrêt de juin de la Cour suprême, "il est clair que le lien sans équivoque entre l'extraction des combustibles fossiles et la crise climatique ne peut plus être ignoré".

Le ministère britannique du logement, des communautés et du gouvernement local et Egdon Resources n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.