L'économie britannique a enregistré une croissance plus forte que prévu de 0,6 % au cours des trois premiers mois de 2024, mettant fin à la récession superficielle dans laquelle elle est entrée au second semestre de l'année dernière, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Un sondage Reuters auprès d'économistes avait indiqué une expansion de 0,4 % du produit intérieur brut pour la période de janvier à mars, après une contraction du PIB de 0,3 % au dernier trimestre de 2023.

Les données publiées vendredi par l'Office des statistiques nationales constitueront une bonne nouvelle pour le Premier ministre Rishi Sunak, même si le Parti travailliste, qui est dans l'opposition et dispose d'une large avance sur les autres partis politiques, n'est pas encore parvenu à s'imposer.

grande avance

dans les sondages d'opinion, a déclaré que M. Sunak et le ministre des finances Jeremy Hunt étaient

déconnectés

pour penser que les électeurs se sentent mieux lotis.

La Banque d'Angleterre, qui a maintenu jeudi ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 16 ans, a prévu une croissance trimestrielle de 0,4 % pour le premier trimestre de cette année et une hausse plus faible de 0,2 % pour le deuxième trimestre.

Sur une base mensuelle, l'économie a progressé de 0,4 % en mars, soit plus rapidement que la croissance de 0,1 % prévue par les économistes interrogés par Reuters.