Le Royaume-Uni va accorder des visas aux diplômés des meilleures universités du monde

Depuis qu'elle a quitté l'Union européenne, la Grande-Bretagne a mis fin à la priorité accordée aux citoyens de l'UE et a introduit un système d'immigration à points qui classe les candidats sur tous les critères, depuis leurs qualifications et leurs compétences linguistiques jusqu'au type d'emploi qui leur est proposé.

Mais le pays est confronté à un marché du travail tendu depuis plusieurs années - aggravé par le Brexit et le COVID-19 - et les entreprises des secteurs de la fabrication, de la logistique et de l'alimentation ont exhorté le gouvernement à assouplir les règles pour les emplois de premier échelon.

Dans le cadre du programme annoncé lundi, les diplômés d'une licence ou d'un master des 50 premières universités étrangères peuvent demander un visa de travail de deux ans et seront autorisés à faire venir les membres de leur famille avec eux. Ceux qui obtiennent un doctorat peuvent demander un visa de trois ans.

Les candidats retenus pourront ensuite passer à des visas de travail à plus long terme, a déclaré le gouvernement.

Rishi Sunak, le ministre des finances, a déclaré que cela permettrait à la Grande-Bretagne de se développer en tant que centre international pour l'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise.

"Nous voulons que les entreprises de demain soient construites ici aujourd'hui - c'est pourquoi j'appelle les étudiants à profiter de cette incroyable opportunité pour forger leur carrière ici", a déclaré Sunak.

Dans le cadre du nouveau programme, les candidats doivent avoir obtenu leur diplôme au plus tard cinq ans avant la date de la demande.

Les universités éligibles doivent figurer dans les 50 premiers rangs d'au moins deux des classements suivants : le classement mondial des universités du Times Higher Education, le classement académique des universités mondiales et le classement mondial des universités de Quacquarelli Symonds.

La liste la plus récente des universités éligibles à partir de 2021, publiée en ligne par le gouvernement britannique, comprend plus de deux douzaines d'universités américaines, ainsi que des institutions au Canada, au Japon, en Allemagne, en Chine, à Singapour, en France et en Suède.

Le gouvernement a déclaré que les candidats doivent passer un contrôle de sécurité et de criminalité, et être capables de parler, lire, écouter et écrire l'anglais à un niveau intermédiaire.