Le Royaume-Uni va cesser de publier le numéro R de COVID en raison de la baisse du nombre de cas.

Le nombre R, ou "nombre de reproduction", a été un élément essentiel des bulletins de données sur les coronavirus au cours des trois dernières années. Une valeur R supérieure à 1 indique que les cas de COVID-19 sont en augmentation. Un nombre R de 2, par exemple, signifie qu'une personne atteinte du COVID-19 infectera deux autres personnes.

"Maintenant que les vaccins et la thérapeutique nous ont permis de passer à une phase où nous vivons avec le COVID-19, avec une surveillance réduite mais toujours étroitement surveillée par le biais d'un certain nombre d'indicateurs différents, la publication de ces données spécifiques n'est plus nécessaire", a déclaré le scientifique en chef des données de l'Agence britannique de sécurité sanitaire, Nick Watkins, dans un communiqué.

La fourchette R pour l'Angleterre était de 1 à 1,2 à partir de vendredi, date de la dernière publication de ces données. Bien que les cas de COVID-19 aient augmenté au cours des dernières semaines, ils sont nettement inférieurs à ceux enregistrés lors d'un pic en juillet, avec environ 30 000 cas par jour rien qu'en Angleterre.

"Toutes les publications de données font l'objet d'un examen constant et ces données de modélisation peuvent être réintroduites rapidement si nécessaire, par exemple si un nouveau variant préoccupant devait être identifié", a ajouté M. Watkins.

La Grande-Bretagne continuera à publier son rapport hebdomadaire de surveillance de la grippe et du COVID-19 ainsi que ses enquêtes sur les infections.