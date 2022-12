Le Royaume-Uni va étendre son programme de soutien des prix de l'énergie aux clients non domestiques

Le programme offrira une réduction sur les prix unitaires du gaz et de l'électricité aux clients non domestiques comme les entreprises, les organisations du secteur bénévole telles que les organisations caritatives, et les organisations du secteur public comme les écoles, les hôpitaux et les maisons de soins.

Le gouvernement fournira également un paiement fixe de 150 livres (180 $) à tous les consommateurs non domestiques qui ne sont pas sur le réseau de gaz ou qui utilisent des combustibles alternatifs, avec des paiements "complémentaires" pour les grands utilisateurs de mazout de chauffage en fonction de leur utilisation.

L'extension du programme de soutien des prix de l'énergie intervient à un moment où les entreprises du pays, grandes consommatrices d'énergie, se débattent avec la flambée du coût de l'électricité.

(1 $ = 0,8315 livre)