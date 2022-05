Le Royaume-Uni va fournir davantage de soutien pour aider les ménages à payer leurs factures d'énergie, selon le FT.

Le ministre des Finances, Rishi Sunak, envisage de faire une annonce en août, à peu près au moment où le régulateur de l'énergie prépare le prochain plafonnement des prix, selon le journal.

La semaine dernière, la Banque d'Angleterre a prévu que l'inflation en Grande-Bretagne atteindrait un pic de plus de 10 % et a averti que l'économie risquait la récession, ajoutant à la pression sur le Premier ministre Boris Johnson et son gouvernement pour étendre les mesures de soutien au coût de la vie.

M. Sunak a déclaré qu'il voulait attendre de voir de combien les prix réglementés de l'énergie allaient encore augmenter lors de leur prochaine révision prévue en octobre avant de décider du type de soutien supplémentaire nécessaire.

Le ministère des finances n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.