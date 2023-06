Le Royaume-Uni s'est engagé à retirer les équipements de surveillance de fabrication chinoise des sites gouvernementaux sensibles, dans le cadre de ses derniers projets visant à répondre aux préoccupations de sécurité nationale liées à la Chine.

Sous la houlette du Premier ministre Rishi Sunak, qui considère la Chine comme le plus grand défi mondial à la sécurité et à la prospérité, le gouvernement a demandé l'année dernière à ses ministères de cesser d'installer des caméras de surveillance liées à la Chine dans les bâtiments sensibles.

Dans une annonce présentant un projet de renforcement des règles de passation des marchés, le gouvernement a déclaré : "Nous nous engagerons également à publier un rapport sur l'état des marchés publics :

"Nous nous engageons également à publier un calendrier pour le retrait des équipements de surveillance produits par des entreprises soumises à la loi chinoise sur le renseignement national des sites sensibles du gouvernement central.

"En nous engageant à respecter ce calendrier, nous rassurons sur l'urgence des plans de retrait".

La déclaration ne cite pas de noms d'entreprises en particulier.

Les parlementaires britanniques ont précédemment demandé l'interdiction de la vente et de l'utilisation des caméras de sécurité fabriquées par Hikvision et Dahua, deux entreprises chinoises en partie détenues par l'État, en raison des craintes relatives à la protection de la vie privée et des préoccupations concernant les produits de ces entreprises liés aux violations des droits de l'homme en Chine.

"Nous pensons que l'action possible du gouvernement britannique est une nouvelle étape des tensions géopolitiques croissantes qui s'expriment par des interdictions technologiques, ce qui n'est en aucun cas lié à la sécurité des produits Hikvision", a déclaré Hikvision dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Pékin a déclaré qu'il s'opposait fermement à ce que le concept de sécurité nationale soit utilisé à outrance pour décrocher des entreprises chinoises.

En mars dernier, la Grande-Bretagne a interdit l'utilisation de TikTok sur les téléphones du gouvernement, tandis qu'en 2020, elle a annoncé qu'elle bannirait Huawei de son réseau 5G. Certains États américains ont interdit les fournisseurs et les produits de plusieurs entreprises technologiques chinoises.